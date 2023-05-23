ВСУ еще удерживают Бахмут, россияне наступают на нескольких направлениях: карта боев за 23 мая

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки пытались наступать на нескольких направлениях, в том числе и в Харьковской области. В то же время, самые ожесточенные бои продолжаются на Донбассе.

Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих направлениях произошло более 30 боевых столкновений.

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По-прежнему в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Россияне наступали возле Масютовки и Белогоровки

враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Противник нанес авиаудары вблизи Орлянского, Кисловки и Табаевки Харьковской области. Также россияне обстреляли населённые пункты в Харьковской и Луганской областях.

Россияне наступали в районе Масютовки: карта боевых действий

оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Там же и возле Верхнекаменского Донецкой области – нанесли авиаудары. Также артиллерийским обстрелам подверглись несколько населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Оккупанты наступали в районе Белогоровки: карта боев

Какая ситуация в Бахмуте

враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали более десяти городов и сел Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

Спикер Восточной группировки Сергей Череватый накануне рассказал, что на Бахмутском направлении нашим военным удалось на разных участках продвинуться от 200 до 400 метров. Украинские подразделения держат оборону в юго-западной части города.

противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского. В течение суток нанес авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. Противник из артиллерии обстрелял Донецкую область.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении

отражены многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также под вражеские обстрелы попало село Победа неподалеку.

Карта боев в Марьинке

Какая ситуация на других направлениях

На Шахтерском россияне не проводили наступательных действий и продолжают обороняться на Запорожском и Херсонском направлениях. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Оккупанты обстреляли приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Силы обороны отрабатывают по оккупантам