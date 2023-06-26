Провальное наступление врага на 5 направлениях: карта боевых действий на 26 июня

Украинские военные уже 488 сутки полномасштабной войны защищают родную землю от российского агрессора. Наши воины продолжают наступательные операции для деоккупации всех территорий. Россияне пытаются наступать на Востоке, однако, безуспешно.

Захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло 36 боевых столкновений. О ситуации на фронте информирует 24 Канал.

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Какая ситуация на разных направлениях фронта

Нанаправлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Наоккупанты нанесли авиационный удар возле Зеленого Харьковской области. Также враг из минометов и артиллерии обстрелял населённые пункты Гремячко, Тимоновичи Черниговской области; Ходыно, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочково, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное в Харьковской области. Нанаправлении противник вел наступательные действия западнее Кривошиевки Луганской области, однако успеха не имел. Россияне нанесли авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки на Харьковщине. Из минометов и артиллерии обстреляли Колодезное, Красное Первое, Фиголовку, Новомлынск, Двухлетнюю, Западную, Масютовку, Кисловку и Берестово Харьковской области. На– агрессор совершил наступательные действия в направлениях Веселого и Раздолевки Донецкой области, также без успеха. Нанес авиационные удары в районах Торского, Дибровы, Белогоровки, Звоновки и Спорного. Кроме того, из артиллерии обстрелял Невское и Белогоровку Луганской области и Торское, Серебрянку, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловку – Донецкую. Наоккупанты также без успеха вели наступательные действия в районах Миньковки, Григоровки и Богдановки Донецкой области. Нанесли авиационные удары возле Хромового и Сухой Балки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

Что происходит на поле боя: смотрите карту

На– враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, из артиллерии обстрелял Бердичи, Авдеевку, Водяное, Карловку и Первомайское Донецкой области. Нанаправлении оккупанты проводили наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имели. Захватчики нанесли авиационный удар возле Красногоровки. Кроме того, из артиллерии обстреляли Острое, Георгиевку и Марьинку Донецкой области. На– россияне без успеха совершили наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанесли авиационные удары возле Пречистовки и Благодатного. Также обстреляли Парасковеевку, Новомихайловку, Угледар, Сторожево, Макаровку, Новоселку и Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских воинов. Россия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение в районе Новодаровки.

Оккупанты нанесли авиаудары в районах Левадного и Новоданиловки Запорожской области. Совершили артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди них: Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленая Роща, Затишье, Гуляйполе Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Милово, Берислав, Казацкое, Львове, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон и Днепровское на Херсонщине и Очаков Николаевской области.