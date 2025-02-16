Изменилась ли ситуация на Покровском направлении после назначения Драпатого в ОСУВ "Хортица"

В течение последних месяцев одно из самых горячих направлений на фронте – Покровское. Однако с тех пор как генерал-майор Михаил Драпатий возглавил ОСУВ "Хортица", у россиян что-то пошло не так на этом направлении.

Россияне хотели обойти Покровск и зайти в тыл на трассу из Павлограда. Сейчас Силы обороны зачищают российские войска, в частности в районе Песчаного, и демонстрируют продвижение. В эфире 24 Канала ветеран войны с Россией Евгений Дикий оценил ситуацию на Покровском направлении.

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"Пришлось делать нестандартные вещи"

Последние новости с Покровского направления действительно радуют. Враг на самом деле очень выдохся в районе Покровска, потому что потери просто зашкаливают. Этот процесс наблюдается в течение месяца.

У россиян все меньше успешных штурмов, потому что просто некому осуществлять новые атаки. Впрочем, поскольку Покровское направление сейчас приоритетное для Кремля, именно на него брошены все основные силы.

У противника сейчас острый дефицит с боевой техникой, недаром оккупанты пересели на осликов. Однако на Покровском направлении техника все же появляется. Туда бросают все, что осталось и по людям, и по железу,

– сказал Дикий.

Поэтому несмотря на огромные потери, российские войска до недавнего времени все же продвигались, но дальше начались контрдействия Вооруженных Сил Украины.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

"Я бы рискнул связать это с тем, что нам пришлось делать нестандартные вещи. Дошло до того, что командующий Сухопутными войсками Драпатий едет на место и лично командует комбригами, комбатами, выстраивает оборону. Судя по всему, ему удалось навести порядок и наладить взаимодействие", – заметил ветеран войны с Россией.

Теперь это выглядит не просто, что каждая часть стоит как может, держась зубами за каждый метр нашей земли и отражает врагов. Там четко видно очень хорошо скоординированные действия, при том не батальонного масштаба. Кроме того, удалось активизировать наши ракетно-артиллерийские удары.

В то же время аналитики Deep State в ночь на 15 февраля обновили свою карту. Российским войскам удалось частично продвинуться на Покровском направлении, в частности у Зеленовки и Дачного