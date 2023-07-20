Украина начала эффектно применять кассетные боеприпасы на поле боя, – Белый дом

В Вашингтоне подтвердили, что ВСУ уже используют кассетные боеприпасы в войне против российских захватчиков. В Белом доме положительно оценили то, как именно Силы обороны их применяют.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби подтвердил, что ВСУ получили кассетные боеприпасы и начали их использовать. Он также оценил действия Сил обороны.

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Что сказал Кирби об ВСУ

Представитель Белого дома назвал использование этих снарядов нашими защитниками "корректным и эффектным". По его словам, это уже имеет на поле боя "определенный эффект".

Мы получили некоторые начальные отзывы от украинцев, и они достаточно эффективно их используют,

– отметил Кирби.

По его словам, эти снаряды влияют на российские оборонные формирования и маневрирование. Украина использует кассетные боеприпасы в поле.

Как отмечает издание, кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 странах. Наше государство получило их от США и обязалось использовать только для вытеснения скоплений российских оккупантов.

Washington Post, ссылаясь на собственные источники, тоже подтверждает использование этих снарядов. По информации издания, Силы обороны, вероятно, применяют кассетные боеприпасы на юго-востоке Украины. Таким способом они пытаются разбить российские укрепления, замедлившие темпы контрнаступления ВСУ.

Какая особенность кассетных боеприпасов

Эти снаряды могут накрыть площадь размером с футбольное поле. Они взрываются в воздухе и разбрасывают на большое расстояние немало боеприпасов меньшего размера, которые тоже детонируют.

Ими можно поражать посадки, где засел враг, и окопные укрепления россиян. Такие боеприпасы не только уничтожают живую силу противника. Они еще могут прожечь несколько сантиметров брони.

Что говорят эксперты о кассетных боеприпасах