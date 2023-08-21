Оккупанты очень хорошо почувствовали на себе действие кассетных боеприпасов, – боец ВСУ

Кассетные боеприпасы, переданные в июле Соединенными Штатами, существенно помогают и активно влияют на ситуацию на поле боя. Благодаря американским снарядам Вооруженные Силы сдерживают российских оккупантов.

Такое мнение 24 Каналу выразил военнослужащий ВСУ Кирилл Яковлев. Отметим, что особенно эффективно кассетные боеприпасы помогают нашим защитникам на Купянско-Лиманском направлении.

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Выносят двухсотых и трехсотых

Украинские военнослужащие отмечают, что наконец-то увидели, как наша артиллерия может работать 24/7. Как только Украина официально получила зеленый свет, наши ребята целый день били. Оккупанты в первые дни почувствовали на себе, что такое кассетные боеприпасы.

Я сидел и просто наслаждался этими звуками,

– сказал Яковлев.

После таких плотных обстрелов отрабатывают дронами смежные подразделения. Они зафиксировали, как выносили двухсотых и трехсотых россиян.

Зеленый свет есть. Если есть боекомплект, никто никогда не слышал, чтобы кто-то запрещал делать. Есть цели для поражения, координация, сопровождение из дрона, то весь зеленый свет и уехали,

– добавил военнослужащий ВСУ.

К тому же он заметил, что кассетные боеприпасы очень помогли, и их будет еще больше и больше.

Украинские военные используют кассетные боеприпасы в местах, где невозможно задеть гражданское население. Более того, Украина четко и прозрачно отчитывается перед партнерами об использовании каждого снаряда.

Какие последствия для россиян имеет использование кассетных снарядов: смотрите видео

Кассетные боеприпасы в Украине: коротко