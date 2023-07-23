Эффект отличный: ВСУ уже неделю работают кассетными боеприпасами по оккупантам

ВСУ активно применяют кассетные боеприпасы против российских войск. У оккупантов нет противодействия такому оружию, ведь их аналогичные разработки значительно уступают американским.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко. По его мнению, использование кассетных боеприпасов поможет Силам обороны победить захватчиков.

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Насколько эффективны кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы эффективно уничтожают врага и оказывают серьезное психологическое влияние на него.

Эффективность американских кассетных боеприпасов, по словам Костенко, значительно выше эффективности российских аналогов. Это связано с тем, что оккупанты используют старое оружие советского образца, в то время как Соединенные Штаты постоянно совершенствовали этот тип снарядов.

Кроме того, по коэффициенту полезного действия один кассетный боеприпас равен четырем обычным. Следовательно, использование этого оружия позволяет ВСУ более эффективно выполнять свои задачи.

"Россияне очень боятся этих боеприпасов, поэтому будем рассчитывать, что у нас их будет достаточно", – отметил военный.

Роман Костенко об эффективности кассетных боеприпасов: смотрите видео

Кассетные боеприпасы в Украине: что известно