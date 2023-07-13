Россияне испугались кассетных боеприпасов: как они решили защищаться от них

Украина получила кассетные боеприпасы от США. В то же время россияне уже испугались и, вероятно, решили изменить свою тактику расположения.

О ней 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он объяснил основное преимущество кассетных боеприпасов.

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Россияне испугались

Командующий Операцией объединенных сил "Таврия" генерал Александр Тарнавский 13 июля подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США. Соответственно и россияне, проанализировав данную информацию, отошли покинули местность, которая является потенциальной для поражения этим видом оружия.

Вероятно, они зашли в жилую застройку. Потому что есть обязательство, что эти боеприпасы не будут использоваться по густонаселённой жилой застройке, там, где есть гражданское население. Мы понимаем, что не все эвакуировались,

– предположил Черник.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников озвучил 5 ключевых принципов , которых наша страна будет придерживаться в использовании кассетных боеприпасов. Один из пунктов – не использование их в городских районах (городах), чтобы избежать рисков для мирного населения.

С другой стороны, своим перемещением россияне облегчили работу украинским силам обороны на некоторых участках. И это тоже может быть плюсом.

"Противник делает выводы, но если они выходят из зон, где есть их оборона в открытом поле, то они облегчают нам работу, потому что сами какую-то часть участков освободили", – объяснил военный эксперт.

Петр Черник о преимуществах кассетных боеприпасов: смотреть видео

Преимущества боеприпасов

Кассетные боеприпасы – вид артиллерийских или авиационных снарядов, содержащих несколько взрывных зарядов. Они способны рассыпаться на большой площади и поражать военную технику и личный состав противника. Они невелики в размерах и могут проникать в любые щели. Например, траншеи блиндажей и так далее.

"Из 72 элементов какой-то точно проникнет в щель. Их мощность меньше, но плотность на условный квадратный метр больше. Кассетные боеприпасы очень полезны и нужны. Они увеличат коэффициент ликвидации противника в пределах от 15 до 20%", – добавил Черник.

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