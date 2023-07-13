Про неї 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він пояснив основну перевагу касетних боєприпасів.

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Росіяни налякалися

Командувач Операцією об'єднаних сил "Таврія" генерал Олександр Тарнавський 13 липня підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США. Відповідно й росіяни, проаналізувавши дану інформацію, відійшли з місцевості потенційної для ураження цим видом зброї.

Ймовірно, вони зайшли у житлову забудову. Бо є зобов'язання, що ці боєприпаси не будуть використовуватися по густій житловій забудові там, де є цивільне населення. Ми розуміємо, що не всі евакуювалися,

– припустив Черник.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив 5 ключових принципів, яких наша країна дотримуватиметься у використанні касетних боєприпасів. Один з пунктів – не використання їх в міських районах (містах), аби уникнути ризиків для мирного населення.

З іншого боку, своїм переміщенням росіяни полегшили роботу українським силам оборони на деяких ділянках. І це теж може бути плюсом.

"Противник робить висновки, але якщо вони виходять із зон, де є їхня оборона у відкритому полі, то вони полегшують нам роботу, бо самі якусь частину ділянок звільнили", – пояснив військовий експерт.

Петро Черник про переваги касетних боєприпасів: дивитись відео

Переваги боєприпасів

Касетні боєприпаси – вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних зарядів. Вони здатні розсипатися великою площею і уражати військову техніку та особовий склад противника. Він невеликий за розмірами і здатний прилітати в будь-які щілини. Наприклад, траншеї бліндажів і таке подібне.

"Із 72 елементів якийсь точно проникне у щілину. Їхня потужність менша, але щільність на умовний квадратний метр більша. Касетні боєприпаси дуже корисні і потрібні. Вони збільшать коефіцієнт винищення противника у межах від 15 до 20%", – додав Черник.

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