В США призвали немедленно передать Украине дополнительные кассетные бомбы, которые и так планировали уничтожить

Американский конгрессмен призвал передать Украине дополнительную партию кассетных боеприпасов. Он также рассказал, почему этот вариант будет намного лучше, чем то, что предполагали сделать с бомбами.

На складах США есть много излишков кассетных боеприпасов, которые можно передать Украине для борьбы с российскими агрессорами. По словам конгрессмена от Республиканской партии Джо Уилсона, это надо сделать как можно быстрее. Об этом он заявил на слушаниях в Палате представителей США.

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Лучшая утилизация – помощь Украине

Джо Уилсон рассказал, что Соединенные Штаты Америки даже выиграют от того, что передадут эти боеприпасы Украине, ведь их все равно планировали уничтожать.

Я надеюсь, что кассетные бомбы будут предоставлены Украине как можно скорее. У нас есть излишки, которые необходимо уничтожить. Я знаю способ уничтожить их, и это – отправить их народу Украины,

– сказал республиканец.

Министр обороны Ллойд Остин в ответ на вопрос о том, предусматриваются ли дальнейшие поставки дальнобойных ракет ATACMS, ответил, что "Соединенные Штаты предоставят Украине столько возможностей, сколько смогут".

Что еще известно о военной помощи Украине от западных союзников