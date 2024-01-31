Иракская Хезболла объявила о приостановлении атак на войска США: в чем причина
Источник:Рейтер
Иракская группировка Катаиб Хезболла, которая поддерживает Иран, объявила о приостановлении всех своих военных операций против американских войск в регионе. Группа отметила, что это решение приняли, чтобы предотвратить "смущение" иранского правительства.
Стоит отметить, что несколько дней назад на американский форпост "Башня 22" в Иордании совершил налет беспилотник. Джо Байден заявил, что атака была осуществлена из Сирии, а стоят с ней группировки, лояльные к Тегерану.
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Заявление Хезболлы
Группировка в Ираке Катаиб Хезболла 31 января заявила о прекращении военных действий против американских солдат. Генеральный секретарь группировки сообщил что они будут продолжать борьбу другими методами.
Поскольку мы объявляем о приостановлении военных операций и операций безопасности против оккупационных сил – чтобы предотвратить смущение правительства Ирака – мы будем продолжать защищать наш народ в Газе другими способами,
– сообщил Абу Хусейн аль-Хамидави.
Ранее отмечалось что такое решение было принято, для того чтобы предотвратить эскалацию после атаки в Иордании. Представитель Пентагона отказался комментировать заявление боевиков, добавив: "Действия говорят громче чем слова".
Что известно об атаке на Иорданию
- В результате атаки дрона на американскую военную базу "Башня 22" в Иордании погибло трое военнослужащих США. Джо Байден обвинил в атаке иранские группировки.
- Отмечалось что администрация Байдена планирует мощно ответить на удар по своей базе в Иордании. Одним из вариантов было то, что Штаты могут взять под прицел военные базы расположенные на территории Ирака или Сирии. Также как варианты рассматривали нацеливание на вражеских чиновников или наступательную кибератаку.
- Республиканцы предлагали нанести прямых ударов по Ирану в ответ, ввиду того, что атаки страны и ее прокси случались уже неоднократно. За подобную инициативу выступил и спикер Майк Джонсон.