Открыто перемещают танки: Казахстан помогает России не только санкционными товарами

Казахстан продолжает перемещать военную технику в Россию. И теперь делает это открыто.

Об этом 24 Каналу отметил казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов. В общей сложности очереди достигают от 10 до 15 километров и объемы только растут.

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Казахстан помогает России

Еще в конце июля появились фото, на которых видны грузовики, перевозящие военную технику в Россию По сообщениям местных, двигались они в направлении российского Оренбурга. Минобороны сначала заявило, что это совсем не военная техника, а затем опровергло свои слова отметив, что это "груз третьих стран", который движется в Россию для ремонта.

"Сейчас подобные заявления прекратились. В сентябре было подразделение ОДКБ, на учения приехала Беларусь. Теперь сегодня я получил видео, где перемещаются танки, разная военная техника железнодорожным составом. И судя по этому, мы станем свидетелями, когда Казахстан это станет делать открыто", – отметил политик.

Мухтар Аблязов о помощи Казахстана России: смотреть видео

По словам Аблязова, подобная ситуация происходит из-за отсутствия наказания. А уговоры западных политиков на руководство Казахстана не действуют.

"Вскоре Байден будет делать дипломатические реверансы центральноазиатским государствам. Хотя понимает, что это не помогает. Это формирует у первого руководства Казахстана чувство безнаказанности. Никаких санкций не будет, Путин поддерживает и поэтому идут открытые поставки не только параллельно их импорту, но и военного снаряжения", – подчеркнул он.

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