Про це 24 Каналу зазначив казахстанський політик, підприємець, лідер руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов. Загалом черги сягають від 10 до 15 кілометрів і об'єми лише зростають.

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Казахстан допомагає Росії

Ще наприкінці липня з'явилися фото, на яких видно вантажівки, що перевозять військову техніку до Росії. За повідомленнями місцевих, рухались вони в напрямку російського Оренбурга. Міноборони спочатку заявило, що то геть не військова техніка, а потім спростувало свої слова відзначивши, що це "вантаж третіх країн", який рухається у Росію для ремонту.

"Зараз подібні заяви припинилися. У вересні був підрозділ ОДКБ, на навчання приїхала Білорусь. Тепер сьогодні я отримав відео, де переміщуються танки, різна військова техніка залізничним складом. І судячи з цього, ми станемо свідками, коли Казахстан це стане робити відкрито", – відзначив політик.

Мухтар Аблязов про допомогу Казахстану Росії: дивитись відео

За словами Аблязова, подібна ситуація відбувається через відсутність покарання. А вмовляння західних політиків на керівництво Казахстану не діє.

"Незабаром Байден робитиме дипломатичні реверанси з центральноазійським державам. Хоча розуміє, що це не допомагає. Це формує у першого керівництва Казахстану відчуття безкарності. Жодних санкцій не буде, Путін підтримує і тому йдуть відкриті поставки не тільки паралельно їх імпорту, але й військового спорядження", – наголосив він.

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