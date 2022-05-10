Каждая жизнь – ценная: в Умани спасатели реанимировали кота, которого вытащили из горящей квартиры

Сотрудники ГСЧС спасают жизни не только украинцев, но и их четырехлапых любимцев. Так в Умани спасателям пришлось реанимировать кота, который пострадал во время пожара.

Белого пушистика вытащили из квартиры, охваченной пламенем. Натолкнулись на животное спасатели, когда тушили пожар в многоэтажке.

Ранее В ГСЧС показали ужасные кадры пожара музея Сковороды в Харьковской области

Кот, вероятно, надышался угарным газом

В ГСЧС обнародовали видео, как происходила операция спасения. Видно, что кот лежит практически неподвижно. Вероятно, он надышался в доме угарным газом.

Чтобы облегчить состояние четырехлапого, спасатели смочили голову водой и дали подышать кислородом. Для этого работники ГСЧС использовали специальный аппарат. После этого животному стало лучше.

Смотрите видео, как в Умани спасали котика / Видео ГСЧС:

Спасенного котика раньше показал и Олег Сенцов

Ранее со спасенным котом сфотографировался Олег Сенцов. Режиссер сейчас защищает Украину от российских захватчиков. Сенцов подчеркнул, что в войне страдают и много животных, которые просто вынуждены бежать и прятаться от постоянных обстрелов. Бывший политзаключенный Кремля подчеркнул, что уже приютил одну кошку с раненой лапкой.

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Очень известной стала кошка из Бородянки

Очень известной стала кошка из разрушенного врагом города Бородянка. Пушистую красавицу спасли из разбитой многоэтажки. Назвали четырехлапую Шафкой и нашли ей заботливых хозяев. Теперь Шкафка красуется на шоперах и футболках.

Животные во время войны: коротко об их истории

Российские захватчики оккупировали биостанцию Харьковского национального университета имени Каразина. Она расположена на территории Великобурлукской общины. Попал в плен и известный предсказатель весны – сурок Тимко.

В ГСЧС работает уникальный пес-сапер Патрон. Он активно помогает разминировать территорию Черниговщины.

В Киевской области женщине удалось вывезти из-под оккупации сразу 16 собак. Она погрузила их в бус и отправилась на Ровненщину.

Тем временем в Украине создали специальный сайт для поиска потерянных домашних питомцев. Объявление можно распространить в соцсетях.

Посмотрите видео о псе Патроне:

Дом, в котором жила кошка, разрушили еще в марте. Животному удалось продержаться на седьмом этаже – на развалинах 2 месяца.