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      Каждое пятое судно, остановленное Россией, идет под европейским флагом, – Мининфраструктуры

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      Керченский пролив
      Керченский пролив / Иллюстративное фото

      Каждое пятое судно, которое Россия останавливает вблизи Керченского пролива, идет под европейским флагом. Суточный простой корабля стоит от 10 до 50 тысяч долларов.

      Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с министром транспорта Франции Элизабет Борн, сообщает пресс-служба ведомства.

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      Если РФ сойдет с рук ситуация в Керченском проливе, то в следующем году они будут делать то же самое в Черном и Балтийском морях. Поэтому очень важно, чтобы наши европейские и американские союзники говорили одним голосом и я рад, что это происходит,
      – отметил Омелян.

      По его словам, европейские налогоплательщики должны платить дополнительно из-за того, что Россия решила игнорировать нормы международного права.

      Каждое пятое судно, которое останавливается русскими и ожидает несколько суток – под европейским флагом. Суточный простой судна стоит от 10 до 50 тысяч долларов,
      – добавил министр.

      Он также поблагодарил правительство Франции за поддержку Украины в ситуации агрессии и провокаций России в Азовском море.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Министерство инфраструктуры Владимир Омелян Конфликт в Азовском море Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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