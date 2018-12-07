Кожне п’яте судно, зупинене Росією, йде під європейським прапором, – Мінінфраструктури

Кожне п'яте судно, яке Росія зупиняє поблизу Керченської протоки, йде під європейським прапором. Добовий простій корабля коштує від 10 до 50 тисяч доларів.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі з міністром транспорту Франції Елізабет Борн, повідомляє прес-служба відомства.

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Якщо РФ зійде з рук ситуація в Керченські протоці, то наступного року вони будуть робити те саме в Чорному і Балтійському морях. Тому дуже важливо, щоб наші європейські та американські союзники говорили одним голосом і я радий, що це відбувається,

– зазначив Омелян.

За його словами, європейські платники податків повинні платити додатково через те, що Росія вирішила ігнорувати норми міжнародного права.

Кожне п’яте судно, яке зупиняється росіянами і очікує кілька діб, – під європейським прапором. Добовий простій судна коштує від 10 до 50 тисяч доларів,

– додав міністр.

Він також подякував уряду Франції за підтримку України в ситуації агресії та провокацій Росії в Азовському морі.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.