Видео с казнью украинского военного: Лубинец объяснил, для чего это оккупантам
Источник:Дмитрий Лубинец
Российские захватчики обнародовали жестокое видео с убийством украинского пленного, которому ножом отрезали голову. Омбудсман Дмитрий Лубинец объяснил, зачем это делают оккупанты.
Лубинец отметил, что о человеческих добродетелях со стороны России речь не идет вообще. Это очередное доказательство геноцида украинского народа.
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Зачем оккупанты обнародуют свои преступления
Омбудсман заявил, что обнародование смертной казни – это контент для внутренней аудитории, чтобы усилить в обществе антиукраинские нарративы.
"Крещение кровью". Вероятно, российские командиры отдают приказы своим подчиненным, чтобы те совершали подобные действия и снимали все на камеры,
– отметил Лубинец.
Кроме этого, это элемент запугивания своих военных, в первую очередь, чтобы они не сдавались в украинский плен и думали, что с ними будут поступать так же. К тому же, это как компромат, что пути назад уже нет и вести эту захватническую войну придется до конца.
"Ведь публичная казнь пленного – это еще одно доказательство нарушения норм Женевских Конвенций, международного гуманитарного права, нарушения фундаментального права на жизнь! Требую, чтобы вопрос недостойного поведения в отношении военнопленного был отдельно рассмотрен на площадке Комитета ООН по правам человека", – подчеркнул Лубинец.
Казнь украинского военного: что известно
- Вечером 11 апреля в сети начали распространять видео обезглавления украинского защитника.
- 12 апреля в CNN сообщили об еще одном видео, на котором захватчики также казнят украинских бойцов. Вероятно, это происходило на Бахмутском направлении.
- СБУ начала досудебное расследование этого военного преступления по статье о нарушении законов и обычаях ведения войны.
- Владимир Зеленский отметил, что законная ответственность будет за все.
- Кроме того, представитель Главного управления разведки министерства обороны Андрей Юсов заявил, что это настоящая геноцидная война. Этот публичный показ казни – является неслучайным.