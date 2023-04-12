Видео с казнью украинского военного: Лубинец объяснил, для чего это оккупантам

Российские захватчики обнародовали жестокое видео с убийством украинского пленного, которому ножом отрезали голову. Омбудсман Дмитрий Лубинец объяснил, зачем это делают оккупанты.

Лубинец отметил, что о человеческих добродетелях со стороны России речь не идет вообще. Это очередное доказательство геноцида украинского народа.

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Зачем оккупанты обнародуют свои преступления

Омбудсман заявил, что обнародование смертной казни – это контент для внутренней аудитории, чтобы усилить в обществе антиукраинские нарративы.

"Крещение кровью". Вероятно, российские командиры отдают приказы своим подчиненным, чтобы те совершали подобные действия и снимали все на камеры,

– отметил Лубинец.

Кроме этого, это элемент запугивания своих военных, в первую очередь, чтобы они не сдавались в украинский плен и думали, что с ними будут поступать так же. К тому же, это как компромат, что пути назад уже нет и вести эту захватническую войну придется до конца.

"Ведь публичная казнь пленного – это еще одно доказательство нарушения норм Женевских Конвенций, международного гуманитарного права, нарушения фундаментального права на жизнь! Требую, чтобы вопрос недостойного поведения в отношении военнопленного был отдельно рассмотрен на площадке Комитета ООН по правам человека", – подчеркнул Лубинец.

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