В СБУ рассказали, кто стоит за масштабной кибератакой на госреестры Минюста

Массированная кибератака 19 декабря повлияла на работу государственных реестров, которые администрируются Минюстом. В СБУ говорят, что к кибератаке может быть причастна Россия, поэтому событие документируют как очередное военное преступление.

Сейчас недоступны почти 30 сервисов на сайте и в приложении Дія, однако специалисты работают над восстановлением работы государственных реестров. СБУ начала уголовное производство по факту кибератаки. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на временного руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Владимира Карастелева.

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Кто мог совершить кибератаку на реестры Минюста

Как заявил Владимир Карастелев во время совместного брифинга с министром юстиции Ольгой Стефанишиной, специалисты Службы безопасности Украины работают по трем направлениям. С первых минут кибератаки они отражают нападение, восстанавливают реестры и определяют, кто стоит за этим преступлением.

СБУ установила, что к масштабной кибератаке может быть причастна хакерская группировка, которая имеет связи с ГРУ России. Эта версия является основной по состоянию на сейчас.

Также установлено, что атака могла готовиться в течение нескольких месяцев.

Как кибератака повлияла на работу информационных систем

Ольга Стефанишина сообщила, что государственные реестры пока не работают, продолжаются работы для их восстановления. Она успокоила граждан, что данные, которые находились в реестрах, сохранены и также будут восстановлены. На работу других систем кибератака не повлияла.

Напомним, в СБУ пока не подтверждают информацию об утечке данных в результате кибератаки на государственные реестры. Восстановление реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции, начнется в понедельник и может длиться около двух недель.