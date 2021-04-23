Киев и 5 областей вскоре выйдут из красной зоны, – Ляшко
Несколько областей Украины на следующей неделе могут покинуть красную зону карантина. Среди них есть и Киев.
Источник:фейсбук Виктора Ляшко
Такие прогнозы дает Министерство здравоохранения. Об этом написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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Какие регионы могут выйти из красной зоны
- Львовская,
- Киев,
- Киевская,
- Запорожская,
- Одесская,
- Полтавская области.
Киев, по словам Ляшко может покинуть красную зону уже в ближайшие дни.
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