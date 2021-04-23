Несколько областей Украины на следующей неделе могут покинуть красную зону карантина. Среди них есть и Киев.

Такие прогнозы дает Министерство здравоохранения. Об этом написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Актуально Кличко рассказал, как должны работать церкви в Киеве на Пасху Какие регионы могут выйти из красной зоны Львовская,

Киев,

Киевская,

Запорожская,

Одесская,

Полтавская области. Киев, по словам Ляшко может покинуть красную зону уже в ближайшие дни. Новость дополняется...