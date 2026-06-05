Вето на вступление в ЕС снято: у Зеленского сообщили о перезагрузке отношений с Венгрией

После 17 месяцев блокирования Венгрия сняла вето на движение Украины в Европейский Союз. Это не означает быстрого вступления, но открывает путь к дальнейшей работе с переговорными кластерами.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что в отношениях Киева и Будапешта начинается другой этап. По его словам, позиция Петера Мадьяра показывает, как можно снимать спорные вопросы за столом переговоров и строить значительно более сильные двусторонние отношения.

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Как Киев и Будапешт сняли спорные вопросы?

Решение Будапешта не означает быстрое вступление Украины в ЕС, но снимает блокировку, которое 17 месяцев сдерживало дальнейшее движение. Теперь Украина может работать с переговорными кластерами и продолжать евроинтеграционный путь уже без венгерского вето, которое Орбан использовал как политический инструмент.

Напомним! После 17 месяцев блокирования Венгрия согласовала дальнейшее движение Украины к переговорам о вступлении в ЕС. По данным Financial Times и Politico, все 27 стран Евросоюза поддержали подготовку к открытию первого переговорного кластера по верховенству права и демократическим стандартам. Это стало возможным после договоренностей между Киевом и Будапештом относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

В этом решении важно не только согласие Будапешта двигаться дальше в евроинтеграционном процессе Украины. Подоляк связал его с работой, которую провели украинские и венгерские дипломаты вокруг темы Закарпатья. Именно права нацменьшинства Орбан долго использовал как повод для блокирования, хотя в Киеве это считали спекулятивным вопросом.

Была создана рабочая группа между нашими венгерскими коллегами и Министерством иностранных дел Украины. Они отработали все, что касается этого спекулятивного аспекта права на Закарпатье нацменьшинства,

– пояснил советник ОП.

После этого изменился и сам тон отношений. Вместо ультиматумов и политических заявлений появился формат, в котором сложные темы можно обсуждать за столом переговоров и переводить в практические решения. Подоляк считает, что именно такой подход может дать Украине и Венгрии сильные двусторонние отношения.

Мадьяр показывает, каким путем надо идти, если вы хотите получить максимально эффективные двусторонние отношения, которые будут перспективны и добавлять способности одной стране и другой,

– отметил он.

В Киеве также видят, что изменение подхода выгодно не только Украине. Венгрия пытается разблокировать и собственные финансовые возможности в переговорах с Брюсселем, поэтому конструктивная позиция по Украине может стать частью более широкой перезагрузки ее роли в Европе.

Юридические гарантии вместо пустых обещаний

Позиция Мадьяра важна не только для украинско-венгерских отношений. В ней есть более широкий сигнал для Европы: после опыта Будапештского меморандума одних политических обещаний уже недостаточно. Меньшие и средние страны должны понимать, какой механизм реально защищает их суверенитет, если большая держава решит напасть.

Нужны юридические гарантии, нужно четко понять, что это гарантии неприкосновенности суверенитета и территории,

– отметил Подоляк.

Поведение России показало, что подписанные документы не сдерживают агрессора, если за ними нет реального механизма принуждения. Москва уже нарушила гарантии, связанные с Украиной, а теперь так же угрожает другим странам, в частности Армении. Поэтому вопрос гарантий безопасности выходит далеко за пределы только украинского кейса.

Как страховать эти риски? Что должно быть гарантом того, что какой-то Путин не захочет зайти в Украину или в Венгрию?,

– пояснил советник ОП.

В этом смысле Украина может стать примером для более широкого разговора о безопасности в Европе. Речь идет не только о вступлении в ЕС, но и о новых правилах, которые должны защищать страны от шантажа, нападения и попыток великих держав диктовать им будущее.

Мадьяр показывает другой уровень политики

Позиция Петера Мадьяра важна еще и тем, что она отличается от авторитарной системы, которую выстроил Виктор Орбан.

Подоляк объяснил, как позиция Мадьяра меняет отношения с Киевом: смотрите видео

Он говорит о реформе власти в Венгрии, другую роль президента, судебной вертикали и Конституционного суда. Для Украины это имеет значение, потому что речь идет о соседней стране, с которой можно строить не конфликт, а сильные региональные связи.

Мадьяр демонстрирует совсем другой уровень политики,

– отметил Подоляк.

Его активность может изменить не только внутреннюю политику Венгрии, но и подход к отношениям с соседями. Подоляк отметил, что конструктивность в двусторонних отношениях дает больше результата, чем обиды, исторические претензии или попытки жить прошлым.

Было бы желательно чтобы и другие наши соседи жили не в прошлом, а смотрели на совместные проекты, общие возможности и будущее,

– сказал советник ОП.

Региональные альянсы Украины с Венгрией, Польшей и другими соседями могут быть выгодными и в европейском, и в глобальном контексте. Киев также ожидает визит Мадьяра с делегацией в Украину, потому что прямой диалог может закрепить эту перезагрузку отношений.

Что известно о договоренностях Украины и Венгрии?

По данным Bloomberg, Будапешт также планирует поддержать продление санкций ЕС против России на целый год, хотя раньше соглашался на это только каждые шесть месяцев и часто затягивал решение. В медиа это уже называют заметным изменением венгерской позиции в отношениях и с Брюсселем, и с Украиной.

Министр образования Оксен Лисовой заявил, что диалог с Венгрией по нацменьшинствам был положительным и дал хороший результат. По его словам, Украина не отступает от своих принципов: государство и в дальнейшем финансирует школы с языками национальных сообществ, выдает учебники и будет сохранять возможности для обучения и культурного развития венгерской, румынской, польской, словацкой, болгарской и других сообществ.

По словам Петера Мадяра, стороны договорились о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства в Украине. Речь идет, частности, о более широком использовании венгерского языка в образовании, местной публичной жизни и культурной сфере. Если Украина выполнит взятые обязательства, Венгрия согласится не блокировать открытие первого переговорного кластера, хотя ускоренное вступление Украины в ЕС Будапешт, по-прежнему, не поддерживает.