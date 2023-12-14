Не только "Теремки": на каких участках метро могут возникнуть аварии

В Киеве в результате подтопления пришлось временно закрыть проезд для поездов метро между станциями "Теремки" и "Лыбедская". В то же время, под угрозой аварий могут оказаться и новые участки метрополитена.

В то же время, в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" отметили, что следят за состоянием тоннелей метро украинской столицы. Поэтому преждевременно беспокоиться не стоит.

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Есть ли угроза подтопления для других станций метро

Директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский отметил, что есть участки, требующие особого внимания коммунальщиков. В частности, это отрезок от станции "Тараса Шевченко" до станции "Почайна" на синей ветке метро.

Брагинский отметил, что там построили экспериментальный тоннель еще в 80-х годах прошлого столетия, и у него есть определенные особенности.

Этот тоннель изменяет габариты: то есть становится несколько эллипсоидной формы. Но никакой опасности для пассажиров нет,

– сказал он.

Директор "Киевского метрополитена" подчеркнул, что предприятие планировало провести там работы летом 2024 года. В частности, там должны были наладить наземное сообщение и перекрыть этот отрезок для ремонтных работ.

"Ремонты – нормальная ситуация, их проводят во всех странах, где есть метро", – заметил Брагинский.

Кроме того, он также рассказал, что следят за ситуацией и на участке от "Славутича" до "Красного Хутора" на зеленой ветке метро. По словам директора коммунального предприятия, этот отрезок тоже размещен в водонасыщенных грунтах.

Мы периодически проводим гидроизоляционные работы и ликвидируем течения. Но там нет таких тяжелых гидрогеологических условий, как на перегоне между "Демиевска" и "Теремки",

– заметил директор предприятия.

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