В Киеве, Львове и Харькове – антирекорды COVID-19: что об этом думают жители городов – опрос
Периодически фиксируют антирекорд по количеству новых больных COVID-19 именно в Киеве и Львове. Периодически плохая ситуация и в Харькове. Каковы причины такой статистики и как к пандемии теперь относятся жители этих городов – читайте дальше.
Львов
В больнице скорой помощи во Львове развернули 100 коек для пациентов с COVID-19. Сейчас занято 78 из них, а по области – половина от запланированных.
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"Есть немножко повышение приема пациентов на госпитализацию, но незначительное. У нас колеблется в среднем в больнице от 70 до 80 пациентов. Обычно мы принимаем за сутки от 5 до 7 таких пациентов с пневмониями", – рассказала медицинский директор больницы скорой помощи Львовщины Леся Кобецкая.
На Львовщине ежедневно показатель новых больных держится на отметке свыше сотни людей. Общая цифра приближается к 10 тысячам больных. Это самый высокий показатель в Украине. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что причиной вспышки COVID-19 на Западе страны, а особенно в деревнях, есть посещение богослужений.
Местные же медики однозначной причины не назвали. Однако отметили, что количество тестирований выросло, а люди немного расслабились. Сами же горожане относятся по-разному.
Как львовяне относятся к антирекорду COVOD-19:
- Владимир: отношение какое-то двойное, честно говоря. Сначала думал, что это все блеф, но теперь из источников информацию получаю. Все-таки надо относиться серьезнее к этому.
- Андрей: Конечно, это опасно, но уж так пугать людей, возможно, не надо было.
Киев
Второй город по количеству больных COVID-19 – Киев. Такие показатели, по словам мэра Кличко, из-за того, что в столице делают больше всего тестов: 130 на 100 тысяч человек.
Всего в коммунальных медучреждениях с начала пандемии исследовано почти 73 тысячи образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА в столице сделали примерно 10,5 тысяч тестов,
– сказал Кличко.
Как на ситуацию с COVID-19 реагируют киевляне:
- Максим: Не все люди придерживаются этих ограничений, даже в метро. Они заходят в метро в масках и потом их снимают.
- Иван: Учитывая, что в Киеве большое количество населения, количество зараженных, в принципе, не такое уж и большое.
Харьков
А вот Харьковской области далеко до антилидеров по количеству больных COVID-19. Однако в регионе есть тенденция к росту заболеваемости и аж 2 антирекорда за неделю. Причин прыжка есть несколько. Основная – люди, пересекающие границу с Россией.
"Россия входит в десятку стран, где наиболее активно протекает на сегодня эпидпроцесс. Надо понимать, что пересекают границу на сегодня с Российской Федерацией примерно тысяча человек ежедневно, – отметила заместитель отделения особо опасных инфекций Харьковского облцентра Анна Сухорукова.
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Также в области проводят больше ПЦР-тестов. Кроме госучреждения, к выявлению болезни присоединились примерно 10 частных лабораторий. Способствует распространению вируса и тотальное несоблюдение правил в общественном транспорте, убеждены горожане.
Мнение жителей Харькова о COVID-19:
- Влад: В метро много людей заходят в масках, а потом снимают. Мне кажется, это надо или больше контролировать, или отменить вообще.
- Татьяна: В транспорте, в троллейбусе некоторые водители требуют надеть маску. Однако некоторые, наверное, устали повторять.