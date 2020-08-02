Периодически фиксируют антирекорд по количеству новых больных COVID-19 именно в Киеве и Львове. Периодически плохая ситуация и в Харькове. Каковы причины такой статистики и как к пандемии теперь относятся жители этих городов – читайте дальше.

Львов

В больнице скорой помощи во Львове развернули 100 коек для пациентов с COVID-19. Сейчас занято 78 из них, а по области – половина от запланированных.

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"Есть немножко повышение приема пациентов на госпитализацию, но незначительное. У нас колеблется в среднем в больнице от 70 до 80 пациентов. Обычно мы принимаем за сутки от 5 до 7 таких пациентов с пневмониями", – рассказала медицинский директор больницы скорой помощи Львовщины Леся Кобецкая.

На Львовщине ежедневно показатель новых больных держится на отметке свыше сотни людей. Общая цифра приближается к 10 тысячам больных. Это самый высокий показатель в Украине. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что причиной вспышки COVID-19 на Западе страны, а особенно в деревнях, есть посещение богослужений.

Местные же медики однозначной причины не назвали. Однако отметили, что количество тестирований выросло, а люди немного расслабились. Сами же горожане относятся по-разному.

Как львовяне относятся к антирекорду COVOD-19:

Владимир : отношение какое-то двойное, честно говоря. Сначала думал, что это все блеф, но теперь из источников информацию получаю. Все-таки надо относиться серьезнее к этому.

: отношение какое-то двойное, честно говоря. Сначала думал, что это все блеф, но теперь из источников информацию получаю. Все-таки надо относиться серьезнее к этому. Андрей: Конечно, это опасно, но уж так пугать людей, возможно, не надо было.

Справка. Во Львовской области уже зафиксировали 9 783 больных COVID-19. От осложнений умерли 270 пациентов. За последние сутки положительный результат теста получили 112 человек.

Киев

Второй город по количеству больных COVID-19 – Киев. Такие показатели, по словам мэра Кличко, из-за того, что в столице делают больше всего тестов: 130 на 100 тысяч человек.

Всего в коммунальных медучреждениях с начала пандемии исследовано почти 73 тысячи образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА в столице сделали примерно 10,5 тысяч тестов,

– сказал Кличко.

Как на ситуацию с COVID-19 реагируют киевляне:

Максим : Не все люди придерживаются этих ограничений, даже в метро. Они заходят в метро в масках и потом их снимают.

: Не все люди придерживаются этих ограничений, даже в метро. Они заходят в метро в масках и потом их снимают. Иван: Учитывая, что в Киеве большое количество населения, количество зараженных, в принципе, не такое уж и большое.

Справка. За последние сутки в столице зафиксировали еще 110 новых случаев заражения. В Киеве общее количество подтвержденных случаев – 3 823. Умерли от осложнений – 198.

Харьков

А вот Харьковской области далеко до антилидеров по количеству больных COVID-19. Однако в регионе есть тенденция к росту заболеваемости и аж 2 антирекорда за неделю. Причин прыжка есть несколько. Основная – люди, пересекающие границу с Россией.

"Россия входит в десятку стран, где наиболее активно протекает на сегодня эпидпроцесс. Надо понимать, что пересекают границу на сегодня с Российской Федерацией примерно тысяча человек ежедневно, – отметила заместитель отделения особо опасных инфекций Харьковского облцентра Анна Сухорукова.

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Также в области проводят больше ПЦР-тестов. Кроме госучреждения, к выявлению болезни присоединились примерно 10 частных лабораторий. Способствует распространению вируса и тотальное несоблюдение правил в общественном транспорте, убеждены горожане.

Мнение жителей Харькова о COVID-19:

Влад : В метро много людей заходят в масках, а потом снимают. Мне кажется, это надо или больше контролировать, или отменить вообще.

: В метро много людей заходят в масках, а потом снимают. Мне кажется, это надо или больше контролировать, или отменить вообще. Татьяна: В транспорте, в троллейбусе некоторые водители требуют надеть маску. Однако некоторые, наверное, устали повторять.

Справка. Харьковщина является одним из лидеров по смертности – от COVID-19 умерли 127 больных. Уже вскоре там будут решать, возвращаться ли к жестким карантинным ограничениям. Общее количество больных в области – 3 862.