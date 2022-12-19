В Киеве откроют станции метро, закрытые с начала вторжения России

В Киеве откроют две станции метрополитена, закрытые с начала полномасштабного вторжения России. Речь идет о станциях "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

Виталий Кличко сообщил, что станции "Майдан Незалежности" и "Хрещатик" откроют во вторник, 20 декабря. Также столичный мэр подчеркнул, что между станциями будут открыты переходы.

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Кличко напомнил, что эти станции были закрыты с самого начала широкомасштабного вторжения России.

"Хрещатик" будет работать на один вестибюль

В КГГА сообщили, что станция "Хрещатик" пока будет работать на один вестибюль в направлении улицы Крещатик. Вестибюли с выходами на улицы Институтской и Городецкого остаются закрытыми.

Будут работать станции в следующем графике:

"Крещатик" с 5:40 до 21:35

"Майдан Незалежности" с 5:38 до 21:38.

В настоящее время остаются закрытыми две станции красной линии – "Днепр" и "Гидропарк".

В Киеве закрывали метро из-за атаки России

В пятницу, 16 декабря, столичные власти вынужденно закрыла метро из-за массированной ракетной атаки. Россия в девятый раз массированно обстреляла Украину, выпустив более 70 ракет. Сразу 40 ракет летели в Киев.

Из-за повреждений энергетической системы и аварийных отключений электроэнергии метро в Киеве не курсировало 16 декабря. Уже в субботу, 17 декабря, работу метрополитена возобновили.

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