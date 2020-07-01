В Киеве с 1 июля 2020 года еще не введут единый электронный билет. Киевские власти ждут решения правительства, как компенсировать проезд льготникам из других городов.

Правительство должно разобраться с компенсацией проезда льготников

В целом в КГГА к внедрению е-билета полностью готовы. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует 24 канал.

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Сейчас проблема в том, как компенсировать проезд льготным категориям граждан из других городов.

Хотя государство и должно компенсировать проезд льготным категориям, с 2015 года эти затраты легли на местные бюджеты. Столица обеспечивает проезд киевлянам, но покрыть проезд льготникам из других регионов Киев не сможет,

– отметил Кличко.

До 1 января 2021 года, ожидает киевская власть, правительство должно разработать изменения в законодательство относительно возмещения средств за проезд льготников.