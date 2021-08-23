В Киеве проходит саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия

В выставочном центре "Парковый" в Киеве проходит саммит Крымской платформы. В мероприятии принимают участие представители более 40 стран. Открыл саммит президент Владимир Зеленский.

Детали о первом саммите Крымской платформы, который проходит в столице Украины 23 августа, а также основные заявления участников мероприятия читайте в материале.

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Вступительное слово Зеленского

Президент поздравил все 46 делегаций участников первого саммита Крымской платформы.

Я был бы счастлив видеть вас в Украине не только из-за такого предлога. 7 лет у моего государства Россия оккупировала Крым, его площадь больше чем некоторые страны миры,

– обратился глава Украины к участникам мероприятия.

Он подчеркнул, что украинские земли незаконно захватило одно из государств Совбеза ООН. С начала оккупации Москва в 3 раза увеличила свое военное присутствие на полуострове. А Крымский полуостров превратился в территорию, где системно нарушают права человека.

Зеленский добавил, что оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности: "Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации территории".

Президент Украины рассказал, что временная оккупация Крыма Россией длится уже 2 741 день. "Слишком много времени потеряно, к сожалению. Мы больше не должны терять ни одного дня. Украина начинает писать новую главу в истории украинского Крыма – это глава о деоккупации", – отметил Зеленский. И уточнил, что этот саммит проводят не ради очередного саммита, а вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня.

"Оккупация началась в Москве, деоккупацию мы начнем в Киеве", – подытожил украинский лидер. Он выразил надежду, что 23 августа 2021 года станет началом этого процесса.

Призывы Разумкова

Спикер Верховной Рады начал с того, что выразил надежду, что Крымская платформа будет работать не только на пользу возвращения украинского Крыма, а обеспечит выполнение международных норм и верховенство права.

Россия отделила материковую часть Украины от Крыма колючей проволокой и блокпостами, но она никогда не разделит людей, которые живут здесь и там, потому что это единый народ,

– заявил Разумков.

Он призвал участников мероприятия объединиться вокруг усилий, которые предпринимает Украина, ведь побеждать любые вызовы можно только сплотившись.

Предостережение Шмыгаля

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина понесла огромные потери от оккупации Крыма. По оценкам экспертов, речь идет о более 100 миллиардах долларов – это потерянные природные ресурсы, активы государства, промышленность.

Одна из глобальных проблем – Крым находится на грани экологической катастрофы. Дом миллионов украинцев превращается в военную базу и режимный объект,

– обратил он внимание.

Шмыгаль добавил, что Крым является украинским, государство никогда не признает его потерянной территорией и будет делать все, чтобы вопрос не исчез с повестки дня на международной арене.

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Левитс поделился опытом

Президент Латвии Эгилс Левитс в своем выступлении напомнил, что страны Балтии 50 лет пробыли под советской оккупацией, однако смогли восстановить независимость.

"Латвия имеет собственный опыт незаконной оккупации, как и наши соседи Литва и Эстония. Международное сообщество никогда не признало нелегальную оккупацию балтийских стран", – отметил Левитс. С тех пор прошло уже 30 лет, и Латвия уже является членом ЕС и НАТО с международно признанной властью и границами.

Он выразил уверенность, что случай Украины и другие, когда произошло вопиющее нарушение международного права, в конечном итоге закончится тем, что правопорядок восстановится.

Я абсолютно убежден, что рано или поздно Крым снова станет украинским,

– заявил Левитс.

Глава Латвии добавил, что такое объединение как Крымская платформа было бы очень уместным для стран Балтии во время, когда они находились под оккупацией.

Также латвийский лидер напомнил, что Латвия в числе первых согласилась принять участие в Крымской платформе и сообщил, что в парламенте страны создана группа депутатов для поддержки инициативы.

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