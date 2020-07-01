В Киеве умер 6-летний мальчик, которого накануне жестоко избил крестный
В Киеве после ряда сложных операций умер 6-летний мальчик. Накануне его жестоко избил крестный. Медики боролись за жизнь ребенка, но, к сожалению, не смогли его спасти.
Прокуратура уже переквалифицировала дело о жестоком избиении 6-летнего мальчика его же крестным. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в фейсбуке.
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По ее словам, против мужчины открыли уголовное производство по статье 115 об умышленном убийстве малолетнего ребенка.
Не хватает слов, чтобы описать это преступление. Ребенку провели ряд сложных операций. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик умер. Изверга, которого задержали на месте происшествия, взяли под стражу,
– отметила Максимец.
Ранее крестному ребенка уже объявили о подозрении. По ходатайству прокурора ему избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Избиение ребенка в Киеве: что известно о трагедии
- 25 июня мужчина в нетрезвом состоянии избил 6-летнего крестника. Свидетели происшествия, среди которых и мать ребенка, покрывали изверга и говорили, что ребенок выпал из окна. Мальчика госпитализировали в бессознательном состоянии, его состояние было тяжелое.
- Правоохранители нашли в одной из комнат следы крови. Наконец один из участников попойки признался, что крестный зашел в комнату ребенка, а вынес крестника уже избитым и без сознания.
- Правоохранители также заинтересовались и матерью ребенка. 41-летняя киевлянка воспитывает еще одного – 9-летнего сына. Женщину неоднократно привлекали к ответственности за то, что небрежно выполняла родительские обязанности. Ребенка временно забрали.