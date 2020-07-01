В Киеве после ряда сложных операций умер 6-летний мальчик. Накануне его жестоко избил крестный. Медики боролись за жизнь ребенка, но, к сожалению, не смогли его спасти.

Прокуратура уже переквалифицировала дело о жестоком избиении 6-летнего мальчика его же крестным. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в фейсбуке.

Больше про Побои от крестного: в Киеве мужчина жестоко избил 6-летнего мальчика – фото +18

По ее словам, против мужчины открыли уголовное производство по статье 115 об умышленном убийстве малолетнего ребенка.

Не хватает слов, чтобы описать это преступление. Ребенку провели ряд сложных операций. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик умер. Изверга, которого задержали на месте происшествия, взяли под стражу,

– отметила Максимец.

Ранее крестному ребенка уже объявили о подозрении. По ходатайству прокурора ему избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обратите внимание В Тернополе женщина пыталась украсть ребенка, но мать вовремя среагировала: видео инцидента

Избиение ребенка в Киеве: что известно о трагедии