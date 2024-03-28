Киев усилит меры безопасности: у Зеленского прокомментировали решение

В Киеве приняли решение об усилении мер безопасности в столице. Сообщается, что это связано с угрозами активизации ракетных обстрелов и риском проникновения диверсионно-разведывательных групп.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал 24 Каналу это решение. Он отметил, что об усилении противоракетных мер будут говорить Воздушные силы ВСУ.

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Очевидно, что сегодня Россия использует сверхзвуковые ракеты, баллистику. Украина нуждается в дополнительных противоракетных возможностях.

То есть что именно вы будете делать? Будете больше об этом говорить или что? Я не совсем понимаю этих информационных программ, мол, заявим об усилении противоракетных мер. Хорошо. Но об этом будут говорить Воздушные силы,

– подчеркнул чиновник.

Реакция относительно таких заявлений

Михаил Подоляк отметил, что относительно ДРГ очень эффективно работает Служба безопасности Украины. В частности, в приграничных областях.

Что должна дать эта информация гражданам? Например, можно было бы сказать, что провели заседание, оценили все риски, что работаете в координации с Воздушными силами для того, чтобы четко осознавать, какое количество атак возможно, понимаете, что все под контролем, в частности, с точки зрения систем Patriot,

– сказал он.

Россия сейчас перешла в радикальную риторику. В Кремле заявляют, что продолжается не так называемая "сво", а война, что они будут полностью уничтожать Украину, всех убивать. Но это только пропагандистские нарративы, используемые ими для психоэмоционального воздействия на украинцев.

Все чаще в медиапространстве звучит, что Россия проводит дополнительную мобилизацию, накопит 300 тысяч оккупантов и захватит Харьков. Вопрос о том, сможет ли враг это сделать. Ведь сейчас россияне, как и раньше, проводят мобилизацию, пытаются доукомплектовать свои дивизии, чтобы продолжать количественное давление по линии фронта.

Также часто пишут, что у России есть "супероружие" – ракеты "Циркон", поэтому якобы "всем конец". Однако этому оружию могут противодействовать, например, ЗРК Patriot. По мнению советника главы ОПУ, это радикализация отрицательных информационных сообщений.

"Мне кажется, что нужно быть компетентными даже в том, что и как говорить. Это очень важно. Вы действительно должны проводить соответствующие заседания, выдавать распоряжения, а после этого должны сказать, что службы проанализировали, промониторили, получили необходимые распоряжения и все держим под контролем. Почему? Потому что сегодня психоэмоциональное состояние – это тоже очень важно", – добавил Подоляк.

Россия усиливает ракетные обстрелы

Как подчеркнул советник главы ОПУ, оккупанты ежедневно выпускают ракеты по Украине. Очевидно, у врага есть определенный накопленный объем ракет, прежде всего сверхзвуковых и баллистических. Ведь крылатые ракеты они сегодня используют в совсем ином количестве, чем в 2023 году. Например, 20 – 30 крылатых ракет, когда в прошлом году они использовали 100 – 120.

Кроме того, каждую ночь захватчики используют от 20 до 40 БПЛА. То есть атакуют "Шахедами" всю территорию Украины.

Да, есть определенная эскалация по риторике. Есть определенные угрозы, увеличение атак именно на критическую гражданскую инфраструктуру. Мы видим это по Харькову. Россия даже использует управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре,

– отметил Подоляк.

Однако в любом случае нужно уважать психоэмоциональное состояние украинцев, подчеркнул чиновник. Не стоит говорить просто о том, что Россия что-нибудь сделает, а нужно рассказывать людям, что будет делать Украина для противодействия этому.

В Киеве приняли ряд решений: что известно