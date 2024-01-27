Врезалась в 4 авто и убегала от полиции с ребенком в машине: какая участь постигла нарушительницу в Киеве

В Киеве водительница спровоцировала ночную полицейскую погоню. Женщина совершила несколько ДТП, в то время как на переднем сиденье был ее маленький сын.

В Киеве женщина в течение одной ночи устроила 3 ДТП и пыталась скрыться от правоохранителей. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Читайте также Во Львове скорая влетела в дерево после столкновения с автомобилем: есть ли пострадавшие

Что известно о ночной погоне

Белошицкий не назвал точной даты, а только заметил, что инцидент произошел на днях. По его словам, сначала женщина совершила одно ДТП. После этого она попыталась скрыться с места аварии. Далее водительница проигнорировала требования полицейских и врезалась сначала в еще один автомобиль, а потом еще в два. В общей сложности из-за нее были повреждены 4 чужих авто. Правоохранители задержали нарушительницу и составили 8 протоколов относительно её.

За рулем авто находилась 29-летняя женщина, а в салоне (на переднем сиденье) был ее малолетний сын, который чудом не травмировался. Это подтвердили медики, которым передали ребенка. На место происшествия вызвали отца и работников ювенальной превенции,

– сказал он.

По данным правоохранителей, эта водительница имела явные признаки опьянения. Однако от прохождения досмотра она категорически отказалась. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал во время этой гонки. Белошицкий призвал водителей управлять автомобилями ответственно.

Погоня и задержание нарушительницы: видео Патрульной полиции Киева



Другие ДТП в Украине