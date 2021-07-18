В Киеве женщина врезалась в ТРЦ и протаранила будку парковщика: фото

18 июля 2021 , 14:11
Читати новину українською

Источник:

телеграм-канал dtp.kiev.ua

В Деснянском районе Киева произошло удивительное ДТП. Женщина на автомобиле Kia растерялась и врезалась в здание торгового центра.

Инцидент произошел 18 июля возле торгово-развлекательного центра "Район". Он расположен на улице Николая Лаврухина, 4,

Читайте также Тройное смертельное ДТП произошло на Тернопольщине

Подробности о ДТП

  • Врезавшись в торговый центр, горе-водитель решила сдать назад.
  • Это решение пошло ей не на пользу – женщина протаранила будку парковщика.
  • Из-за этого будка упала на автомобиль Volkswagen, который как раз выезжал из подземного паркинга.
  • Лишь после нескольких ударов женщина прекратила попытки уехать.
  • К счастью, в результате этого нестандартного инцидента никто не пострадал.


Женщина врезалась в здание ТРЦ в Киеве / Фото с телеграмму dtp.kiev.ua


Будка парковщика упала от удара / Фото dtp.kiev.ua

Другие ДТП на Киевщине

  • Серьезная авария произошла в Киеве на Соломенской площади 17 июля. Автомобиль Skoda влетел в MAN. Грузовик буквально разбил легковушку.
  • В ночь на 17 июля в Киеве произошла страшная авария, в результате которой погибла 20-летняя пассажирка авто. Водителя арестовали на 2 месяца.
  • Под Киевом 41-летний водитель Opel Ascona не справился с управлением и насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу. Он находился под действием наркотиков.
Автор: Ірина Буртик