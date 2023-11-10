Вместо грибов – сюрприз от окупантов: в лесу на Киевщине обнаружили опасную находку

Разминирование в Киевской области продолжается, саперы ежедневно находят опасные предметы, которые оставила после себя российская армия – это могут быть мины, растяжки или остатки ракет. Так, в Бучанском районе пришлось вызвать саперов. Причиной тому стала неожиданная находка в лесу.

В одном из районов Киевской области мужчина пошел в лес за грибами и обнаружил часть ракеты. Чтобы обезвредить боеприпас, на место происшествия приезжали саперы. Об этом пишут в социальных сетях. 24 Канал.

Кстати говоря Украине нужно не менее 5 – 7 лет для полного разминирования территорий, – МВД

Разминирование продолжается

Именно в регионе, где мужчина нашел огромную ракету, до сих пор не завершили работы с поиском взрывоопасных предметов.

Отметим, что ранее в ГСЧС предупреждали, что в леса Киевской области нельзя ходить еще как минимум год – из-за оставшихся мин после российского вторжения.



Мужчина нашел в лесу ракету / Смотрите видео:

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Что известно о разминировании