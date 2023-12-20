Разрушение перегона между станциями "синей" ветки удалось предотвратить, – КГГА

В КГГА рассказали, что ситуация в туннелях "синей" ветки метро сейчас контролируемая, разрушение перегона удалось предотвратить. В настоящее время идет геологическое исследование и подготовка к началу ремонтных работ.

Также в городском совете отметили, что угроз из-за просадки грунта нет. То есть разрушения близлежащих сооружений не ожидается.

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Детали экспертизы метро

Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор рассказал, что в результате введенных после подтопления метро мер удалось предотвратить угрозу разрушения перегона между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

Пока угрозы для разрушения капитальных сооружений из-за проседания почвы нет. Вокруг только временные сооружения, которые будут демонтированы для проведения соответствующих работ,

– отметил он.

Также Кандибор отметил, что в местах просадки почвы возле "Демеевской" пробурят буровые скважины для геологических исследований. Первые результаты будут через две недели. В ближайшее время установят объем работ, которые необходимо выполнить на этом участке. Возобновление движения планируется в течение шести месяцев.

По предварительным выводам, при строительстве тоннеля были допущены технические ошибки. Уже через три месяца после открытия станций между "Демеевской" и "Лыбидской" произошла течь воды с выносом песка. В ноябре произошел прогресс трещин, из-за чего 8 декабря станции пришлось закрыть – из-за угрозы разрушения тоннеля.

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