В Киевской области пьяный водитель врезался в столб и оставил без света десятки домов

28 июля 2021 , 12:58
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Источник:

dtp.kiev.ua

В Бортничах пьяный водитель Renault, только что вернувшийся на работу из отпуска, врезался в бетонную электроопору. Из-за аварии во многих домах не было света.

Мужчина отказался проходить тест на драгере, разулся и улегся спать в полицейской машине. Серьезных травм он не получил.

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Детали ДТП

  • Водитель недавно вышел на работу после отпуска.
  • В машине вез аграрные удобрения.
  • Пьяный водитель не справился с машиной и влетел в бетонную электроопору.

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Автор: Ярослав Голобородько