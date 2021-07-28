В Киевской области пьяный водитель врезался в столб и оставил без света десятки домов
28 июля 2021 , 12:58Читати новину українською
Источник:dtp.kiev.ua
В Бортничах пьяный водитель Renault, только что вернувшийся на работу из отпуска, врезался в бетонную электроопору. Из-за аварии во многих домах не было света.
Мужчина отказался проходить тест на драгере, разулся и улегся спать в полицейской машине. Серьезных травм он не получил.
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Детали ДТП
- Водитель недавно вышел на работу после отпуска.
- В машине вез аграрные удобрения.
- Пьяный водитель не справился с машиной и влетел в бетонную электроопору.
Другие инциденты
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