В Киевской области перевернулся и взорвался бензовоз: вспыхнул большой пожар

25 мая в Киевской области произошло ужасное ДТП. На трассе Борисполь-Яготын перевернулся бензовоз.

На месте аварии начался пожар. Соответствующие видео обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

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В Киевской области загорелся бензовоз

На опубликованных кадрах можно увидеть, что бензовоз перевернулся на трассе Борисполь – Яготин, а позже – взорвался и начался сильный пожар.

Последствия пожара в результате аварии / фото полиции, ГСЧС

На место аварии уже выехали спасатели. Пока что информации о пострадавших нет.

Отметим, что в комментарии 24 Каналу спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан подтвердила информацию о возгорании бензовоза на трассе. Однако вся информация еще выясняется.

"На месте работают наши подразделения. О пострадавших или жертвах никакой информации нет, поскольку пожар еще тушат", – отметила Рубан.

Что говорят в полиции

Автокатастрофа произошла в Броварском районе. На автодороге Киев – Харьков, вблизи поселка Барышевка, перевернулся бензовоз. В результате этого транспортное средство мгновенно вспыхнуло. На месте происшествия работает полиция и спасатели.

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Масштабные пожары в Украине: последние новости

21 мая в Киеве вспыхнул масштабный пожар. Столб густого черного дыма поднялся над городом. Так, в Соломенском районе Киева загорелась открытая территория. Спасатели прибыли на место происшествия и ликвидировали последствия.

20 мая в районе жилого массива "Позняки" в Киеве произошел пожар. Густой столб черного дыма был виден в разных районах города.

19 мая в Киеве заметили густой столб дыма над торговым центром "Республика" в Голосеевском районе. В ГСЧС заявили, что информация о пожаре не поступала. Вместе с тем анонимные источники утверждали, что горели бытовые помещения.

Также недавно в районе Гидропарка произошел пожар на открытой территории. В ГСЧС сообщили, что возгорание произошло на площади 25 квадратных метров с распространением в ресторан.

Также ранее в сети распространялась информация, что вспыхнул пожар у телебашни в столице нашего государства. Позже это подтвердили в ГСЧС Киевской области. Представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага рассказала, что это горел мусор на территории, имеющей площадь около 20 "квадратов".

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