Присоединился к странам ЕС: Кипр закрыл воздушное пространство для белорусских самолетов

Кипр решил закрыть воздушное пространство для белорусских самолетов. Запрет начал действовать с 28 мая.

Соответствующий запрет озвучил спикер Министерства транспорта Кипра.

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Кипр запретил самолетам Беларуси входить в свое воздушное пространство

Авиационные власти Кипра запретили авиакомпаниям, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство и аэропорты Кипра с 28 мая.

Кроме того, запретили авиакомпаниям, зарегистрированным на Кипре, входить в белорусское воздушное пространство или выполнять рейсы в и из Беларуси. Все рейсы в Беларусь прекратили.

Кстати, 29 мая отменили запланированный рейс авиакомпании "Белавиа" из Минска в аэропорт "Ларнака" на Кипре.

23 мая самолет компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, срочно приземлился в Минске из-за сообщения о якобы минировании.

Бомбу не нашли. Однако с рейса сняли и задержали двух человек – экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Их содержат в СИЗО.

После этого началась авиационная изоляция Беларуси. Все из-за того, что поступок Беларуси угрожает авиационной безопасности.

Так, с полуночи 25 мая Литва запретила все рейсы, проходящие через Беларусь.

25 мая Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию.

С полуночи 26 мая Украина прекратила прямое авиасообщение с Беларусью.

Такие же решения приняли Польша, Великобритания и другие страны.

Ограничения не применяются в случае чрезвычайных ситуаций гуманитарной и медицинской помощи.