Война в Украине может закончиться через несколько месяцев, – Келлог

Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог сделал заявление относительно окончания войны на территории нашего государства. По его мнению, все может закончиться уже через несколько месяцев.

По его словам, только новоизбранный президент США может остановить войну в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в эфире американского телеканала Fox News.

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Келлог предположил, когда может закончиться война

У спецпредставителя Трампа поинтересовались, смог бы Вашингтон пригласить украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в США для проведения переговоров между ними обоими. Келлог в свою очередь сказал, что Трамп способен на это.

Он бы сделал такой смелый шаг. Но когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что все решится в течение следующих нескольких месяцев, потому что единственный человек, который может это сделать, – это президент Дональд Трамп, и он это сделает,

– заявил спецпредставитель.

По его мнению, это была бы хорошая идея и сам Трамп думает неординарно и "играет в трехмерные шахматы". Поэтому, как говорит Келлог, не стоит "выводить что-либо за пределы возможного", поскольку он не будет удивлен подобным решением новоизбранного американского лидера.

Ранее Кит Келлог говорил, что новоизбранный президент США в первую очередь планирует сосредоточиться на вопросах экономики и границы, имеющих критическое значение. Однако, по его словам, также осознает свои обязательства по Украине.

Действительно ли Трамп может закончить войну

К слову, по мнению Foreign Affairs, быстрое прекращение войны может потребовать компромиссов, которые не устроят ни одну из сторон, поэтому Дональд Трамп не сможет быстро завершить конфликт. Издание пишет, что "ни Путина, ни Зеленского не удастся легко принудить к переговорам".

Эксперты напоминают о неудачном соглашении США с Талибаном во время первого срока Трампа. Тогда попытка заключить мир привела к усилению боевиков и потере контроля над Афганистаном. Подобный сценарий умиротворения Путина может иметь катастрофические последствия для Украины и всего региона.