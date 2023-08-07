Диалог Китая с Западом нацелен именно на Россию: какие сигналы Пекин подает Кремлю

Китай во встрече лидеров государств по украинской "формуле мира" хотел показать, что не такой как государство-агрессор Россия. Европейские чиновники считают, что Пекин дал понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны в Украине.

Диалог Китая с Западом нацелен именно на Россию – это косвенное давление на Кремль. Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко.

Смотрите также Больше из живого Путина ничего не возьмешь: Китай постепенно разочаровывается в России

Чтобы Россия понимала свое место в мире

Китай, начав диалог с Западом, имеет свои цели по отношению к России.

Он хочет получить целую, но ослабленную Россию, чтобы она прикрывала Китаю тыл в противостоянии с Соединенными Штатами Америки.

– добавил политолог-международник.

Таким образом Китай пытается давить на Россию.



Политолог-международник рассказал, какие сигналы Китай подает Кремлю диалогом с Западом: смотрите видео

"Это сигналы Кремля, что если вы будете проявлять какую-то самостоятельность, например, в перемещении ядерного оружия в Беларуси, или выхода из зерновой сделки, бомбите склады с зерном для Китая, то мы намекаем, что вы зависите от нас и даем сигнал, что так вести себя не нужно", – сказал Осипенко.

По его мнению, Китай не хочет, чтобы Россия проиграла в войне с Украиной.

Китай будет воспитывать Россию, чтобы она поняла свою роль и место в этом мире.

– подчеркнул Руслан Осипенко.

Подробнее о саммите "формулы мира" в Джидде