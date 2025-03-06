Китай теряет Россию: удастся ли Киеву сблизиться с Пекином

Китай раскритиковал действия США в отношении европейских партнеров. Также в Пекине считают, что мирное соглашение по Украине не должно определяться только США и Россией. В то же время на фоне этих заявлений становится возможным сближение Киева и Пекина.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в разговоре с 24 Каналом предположил, может ли Китай стать союзником Украины. Также политика США по отношению к России влияет на ее отношения с КНР.

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Китай выбросили из переговорного процесса

Клочок отметил, что сейчас в информационном поле Украины звучит риторика относительно возможного сближения Киева с Пекином.

Напомню, что мы Китай критиковали предыдущие три года за его так называемый мирный план. Все говорили, что это – позор и его нельзя допускать,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Поэтому не стоит, по его мнению, сейчас искать спасения в Китае, ведь он – не союзник Украины. Пекин можно иметь за контрагента для торговли, но он ближе к Москве.

К слову. Спецпредставитель Китая по европейским делам Лу Шае сказал, что "шокирован" отношением Трампа к союзникам в Европе. Президент США, по словам Шае, проводит "наглую и деспотичную" политику в отношении европейских стран. Также спецпредставитель высказался по поводу Украины, подчеркнув, что любой мирный процесс предусматривает "признание и участие всех заинтересованных сторон".

Китай понимает, что сейчас США дают возможность России вести самостоятельную игру на внешней арене. И здесь Вашингтон нарушил планы Пекина, поэтому Китай присоединяется к буллингу Трампа. Но это ситуативная позиция Пекина, и это не означает, что он выступает за Украину,

– подчеркнул он.

В то же время Китай осознает, что его выбросили, так же как и Европу, из переговорного процесса. Путин в лице Трампа получил возможность стать на уровне с Си Цзиньпином, хотя главу Китая это не очень радует, ведь он потерял Россию.

Путин надеется, что после прекращения горячей фазы войны, будут отменены санкции. Трамп, по мнению Валерия Клочка, это обещает, но не говорит, какие конкретно санкции отменит. Для него Россия – жертва, и он будет делать с путинским режимом все, что захочет.

Отметим, что руководитель ЦПД Андрей Коваленко считает, что Китай хочет окончания войны в Украине, чтобы иметь возможность инвестировать деньги в украинскую инфраструктуру и приобщиться к восстановлению нашей страны. Пекин, по его словам, даже говорит о возможности размещения миротворческого контингента.