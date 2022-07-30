Китай может напасть на Тайвань и при чем здесь Пелоси: все, что известно о новой угрозе

На фоне войны россии с Украиной в мире возникла новая военная угроза – Китай может начать вторжение на Тайвань. Ситуация вокруг региона с каждым днем становится все более напряженной.

Тему вторжения Китая на Тайвань подогревает запланированный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, из-за которого из Пекина прозвучали угрозы. Редакция 24 канала собрала все, что известно о новой угрозе.

Напомним Напряжение растет: Тайвань поднял в небо истребители из-за учений Китая и вероятного визита Пелоси

Исторический подтекст новой угрозы

После Второй мировой войны в Китае началась гражданская война между партией Гоминьдан и коммунистами, которые стремились захватить власть в стране. В результате войны в 1949 году тогдашнее действующее правительство Китая во главе с Чан Кайши потерпело поражение и отправилось на Тайвань. Тогда у коммунистов не хватало ресурсов для захвата острова, поэтому правительство Чан Кайши закрепилось там.

До 1971 года Китайская Республика на Тайване была членом ООН, однако была вынуждена уступить место Китайской Народной Республике, которой руководили коммунисты.

От материкового Китая в адрес Тайваня не раз звучали угрозы и территориальные претензии. Сейчас Китайская Республика, которой принадлежит Тайвань и ряд островов в Южно-Китайском море, являются частично признанным государством.

Китай хочет вернуть Тайвань и при чем здесь война в Украине

22 июля Министерство обороны Японии заявило о чрезвычайно высокой угрозе нападения Китая на Тайвань. Следует отметить, что в Пекине неоднократно говорили о стремлении "вернуть Тайвань любым способом".

По данным Минобороны Японии, Китай готов к военному вторжению на Тайвань. Последний после вторжения россии в Украину начал укреплять свою оборону.

Уилл Бернс – Директор ЦРУ – также убежден в том, что Китай попытается напасть на Тайвань, в частности, на Пекин негативно повлияет опыт россии, которая уже начала войну. Однако провалы стратегий кремлевского диктатора могут побуждать Китай отсрочить нападение на остров. В то же время Бернс убежден, что ситуация будет только обостряться, поскольку Китай стремится вернуть свое.

Визит Пелоси на Тайвань может усугубить кризис

Причины визита

В США понимают все угрозы, связанные с Китаем. Поэтому спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси анонсировала визит на Тайвань, объясняя это тем, что стране нужна поддержка. Пелоси – третий по значимости человек в США.

Стоит отметить, что США не признают независимость Тайваня. Однако подобные визиты были, правда, последний из них прошел 25 лет назад – в 1997 году.

Пекин прибег к угрозам

МИД Китая осудил анонсированный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и пригрозил решительным ответом на этот шаг. Однако по данным издания Financial Times, неофициальная риторика Китая куда более агрессивна – Пекин угрожал США военным ответом, за который будет отвечать Вашингтон.

СМИ рассматривают различные варианты возможных действий Китая – перехват американского самолета, блокировку высадки или сбитие самолета.

На фоне таких угроз советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан выступил против визита Пелоси на Тайвань, а Джо Байден усомнился в целесообразности визита.

Пелоси таки отправилась в Азию

30 июля американский самолет, на борту которого была Нэнси Пелоси, вылетел из США в направлении Азии. На сайте FlightRadar24 за самолетом наблюдали более 100 тысяч человек.



Рейс, которым Пелоси отправилась в Азию / Скриншот

Впоследствии самолет приземлился в аэропорту в Гонолулу в штате Гавайи. После этого возможность отслеживать самолет пропала.

Китай анонсировал учения, армия готовится к войне

1 августа в Китае отметят 95-ю годовщину создания вооруженных сил – Национальной освободительной армии. В преддверии этого дня в соцсетях армии появился пост "Готовимся к войне". Трактовать это сообщение можно по-разному – накануне святая армия решила приподнять моральный дух людей, напомнив, что их защитят от всех угроз, особенно в нынешних условиях мира или все же Китай угрожает войной Тайваню и США.

29 июля Китай анонсировал военные учения в Тайваньском проливе. Там отрабатывают огонь артиллерии и реактивных систем залпового огня. Однако 30 июля стало известно о том, что Китай переместил технику ближе к побережью – в 180 километрах от Тайваня.

Журналист Чаухари Паверз сообщил, что китайские снаряды долетают до берегов Тайваня. В то же время последний поднял свои истребители, в том числе из-за визита Пелоси, ведь есть угроза вмешательства Китая.

Китай из РСЗО обстреливает Тайвань: смотрите видео

В то же время, по данным израильского издания Terror Alarm, Тайвань разворачивает ПВО в районе аэропорта Таоюань. Между тем, обстрелы Китая, которые Пекин называет учениями, не прекращаются.

Китай продолжает обстрелы Тайваньского пролива: смотрите видео

Предугадать действия Китая невозможно

Предугадать, прибегнет ли Китай в ближайшее время к военному вторжению на Тайвань – невозможно, хотя многие сигналы указывают на то, что Пекин готов.

На этом фоне состоялись 2-часовые переговоры президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином. Во время переговоров стороны обменялись своими позициями и достигли определенных договоренностей, в том числе касательно продолжения диалога. Однако, как показывает практика, это нельзя расценивать как предотвращение войны.

Скорее всего, последующее возрастание напряжения произойдет, когда Пелоси таки отправится на Тайвань, ведь сейчас она планирует посетить несколько стран, правда, окончательный список неизвестен. Ожидается, что это будут Япония, Южная Корея, Малайзия, Сингапур и Тайвань.

Что касается последнего, то в конгрессе начались прения накануне вылета Пелоси. Республиканцы и демократы сошлись на том, что от поездки в Тайвань не стоит отказываться, ведь это означает уступку Китаю на фоне угроз из Пекина.

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