Китай не спас даже газовую отрасль России: что Си мог сказать Путину в Москве

Китай отверг строительство газопровода "Сила Сибири - 2". Таким образом, Пекин фактически не стал спасать российский "Газпром" от возможного банкротства и других проблем.

Так, "Газпрому" некуда девать газ. В то же время, Пекин даже с огромными скидками, которые предлагала Москва, отказался строить газопровод. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист и редактор издания The Insider Тимур Олевский.

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Пекин не помог Москве спасти газовую отрасль

Олевский отметил, что это самый важный результат встречи главы КНР Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Глава Кремля не смог "сплавить" газ Китаю, чтобы спасти свою газовую отрасль от замораживания. Ведь газ нельзя не добывать, а можно только полностью прекратить это делать.

Следовательно, это может привести к более страшным последствиям, чем любые формальные заявления обеих сторон.

Все что думает Китай о России как партнере было сформулировано в этом решении не строить газопровод "Сила Сибири – 2". Остальное из области лирики,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Олевский о результатах встречи Си с Путиным: смотрите видео

Что Си мог сказать Путину

В день отлета Си Цзиньпина из Москвы россияне совершили очередной циничный ракетный обстрел Украины. Оккупанты попали в жилой дом в Запорожье. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие гражданские.

В то же время при обстреле захватчики не поднимали в небо носители ракет. Вероятно, во время отлета главы Китая Путин решил не демонстрировать, что ему все равно на то, что сказал Си Цзиньпин.

По мнению Олевского, китайский лидер мог сказать Путину совсем не то, что последний ожидал. А, например, жестко обвинить российского диктатора в том, что он сломал мировую экономику, и это будет иметь последствия.

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Впрочем, точнее говорить о результатах встречи Си с Путиным можно будет после разговора главы КНР с президентом Владимиром Зеленским. Дело в том, что Украина является более открытым государством, поэтому по результатам диалога между украинским и китайским лидерами можно будет делать выводы.

Что говорят эксперты о результатах встречи Си с Путиным