Китай не будет предоставлять оружие ни России, ни Украине: что обещают вместо этого

Недавно в СМИ сообщали, что слитые "секретные документы" Пентагона свидетельствуют о том, что Китай согласился предоставить России летальное оружие. В КНР уже принялись опровергать эту информацию.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие ни одной из сторон российско-украинской войны. Он сказал это в ответ на обеспокоенность Запада.

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Какую роль будет играть Китай в этой войне

Напомним, что Китай сначала заявлял о своем нейтралитете в конфликте России и Украины. В то же время Си Цзиньпин поддерживал Россию политически, риторически и экономически во время того, как Запад вводил санкции на страну-агрессору.

Относительно экспорта военной продукции Китай придерживается благоразумной и ответственной позиции. Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами,

– сказал глава МИД Китая.

Кроме того, Цинь Ган заявил, что Китай готов помочь найти мирное разрешение конфликта.

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