Посредничество Китая в войне России против Украины: Резников назвал условие, по которому это может произойти

Глава Минобороны Алексей Резников высказался по поводу возможного посредничества Китая в окончании полномасштабной агрессии России против нашей страны. По его словам, Украина готова принять предложение Пекина, если он заставит Путина покинуть все оккупированные территории.

Резников добавил, что только тогда Киев сочтет Китай "эффективным переговорщиком". Кроме этого, он добавил, что не услышал от китайской стороны никакого заявления о давлении на Россию отдать обратно оккупированные территории.

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Резников резко ответил о посредничестве Китая в войне

Украинский глава Минобороны отметил, что он хочет видеть доказательства того, что Россия готова жить в мирном сосуществовании с Украиной. Поэтому если Китай заинтересован в посредничестве, он должен заставить российскую армию вывести свои вооруженные силы с территории Украины.

Если нет, извините, с какой (причины – 24 Канал) мы будем сидеть и тратить время?

– подчеркнул Резников.

Также Резников отметил, что на форуме безопасности в Сингапуре он встретился со своим китайским коллегой Ли Шанфу. Министр отметил, что шаги Китая по убеждению России остановить войну ему пока не известны.

"Я считаю, что Китай стал старшим братом, а Россия – младшим. Старший брат может убедить младшего брата прекратить эту кровопролитную войну", – сказал он.

Несмотря на это, он добавил, что это "больше надежды, чем веры".

Какие действия предпринимал Китай для урегулирования войны России против Украины