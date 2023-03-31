Китай не понимает во что "вляпался": Си заявил об усилении сотрудничества с Россией

В Китае заявили, что тамошние военные готовы работать вместе с российскими военными для усиления стратегической коммуникации и координации. Однако им следует понимать, что еще никому сотрудничество с Россией не приносило положительных результатов.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он убежден, что начиная сотрудничество с Россией, Китай теряет во многих областях.

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Рашкин заметил, что в этой ситуации хочется лишь посочувствовать китайским военным, поскольку они решили связаться с российскими, а это "непрофессионализм на космическом уровне". Ведь на войне Украина в скорби из-за погибших, а Россия – из-за утраченной техники, и Китай должен это понимать.

Другая очень тревожная статья Foreign Affairs о том, насколько риторика Китая военизирована. В этом контексте понятно, почему Япония и другие страны начинают думать о том, чтобы как-то армию восстанавливать, несмотря на то, что хотелось бы надеяться и на США, и на здравый смысл.

– добавил спикер.

К чему готовится Китай

Общественный деятель вспомнил, что в Китае с декабря 2022 начали открывать военкоматы. То есть они откорректировали свои законы, чтобы облегчить мобилизацию и аресты тех, кто против военных действий.

Рашкин считает, что Китай, глядя на ситуацию в Украине, делает для себя некоторые выводы.

И один из выводов – если у тебя есть пушечное мясо, то можно разменять эти тела на ресурсы Запада и истощить противника,

– добавил говорящий.

Ведь если Россия может мобилизовать сотни тысяч, то Китай – сотни миллионов. Следовательно, по их логике можно ту же стратегию использовать на китайском уровне, и тогда, возможно, это будет еще сложнее остановить.

По словам Рашкина, можно предположить, что Китай готовится к войне против Тайваня, но нервничать начинает и Корея, и Япония. Ведь СИ Цзиньпин сейчас пытается балансировать между двумя огнями: как-то помогать России и не слишком злить Запад. Однако у него это не выходит.

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