Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він переконаний, що починаючи співпрацю з Росією, Китай втрачає у багатьох сферах.

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Рашкін зауважив, що в цій ситуації хочеться лише поспівчувати китайським військовим, оскільки вони вирішили зв'язатися з російськими, а це "непрофесійність на космічному рівні". Адже на війні Україна у скорботі через загиблих, а Росія – через втрачену техніку, і Китай повинен це розуміти.

Друже дуже тривожна стаття Foreign Affairs про те, наскільки риторика Китаю воєнізована. В цьому контексті зрозуміло, чому Японія й інші країни починають думати про те, щоб якось армію відновлювати, попри те, що хотілося б сподіватися і на США, і на здоровий глузд,

– додав спікер.

До чого готується Китай

Громадський діяч згадав, що в Китаї з грудня 2022 року почали відкривати військкомати. Тобто вони відкоригували свої закони, аби полегшити мобілізацію і арешти тих, хто про проти воєнних дій.

Рашкін вважає, що Китай, дивлячись на ситуацію в Україні, робить для себе певні висновки.

І один з висновків – якщо в тебе є гарматне м'ясо, то можна розміняти ці тіла на ресурси Заходу і виснажити противника,

– додав мовець.

Адже якщо Росія може мобілізувати сотні тисяч, то Китай сотні мільйонів. Отже, за їх логікою, можна ту ж стратегію використовувати на китайському рівні, і тоді, можливо, це буде ще складніше зупинити.

За словами Рашкіна, можна припустити, що Китай готується до війни проти Тайваню, але нервувати починає і Корея, і Японія. Адже СІ Цзіньпін зараз намагається балансувати між двох вогнів: якось допомагати Росії і не надто злити Захід. Однак в нього це не виходить.

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