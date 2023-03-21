Китайская замена западным компаниям и "мирный план": что Путин и Си наобещали друг другу

Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву с трехдневным визитом. Это первый приезд зарубежного лидера в Россию после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина.

В Кремле 21 марта начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе. Об этом рассказали российские СМИ, сообщает 24 Канал.

С российской стороны к переговорам присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, главы "Росатома" и "Роснефти".

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Что Путин и Си пообещали друг другу во время переговоров

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин после переговоров с Си Цзиньпином не намерен встречаться с Байденом. По словам российского диктатора, в ходе переговоров в узком составе состоялся содержательный и откровенный обмен мнениями.

Он считает, что России и Китаю следует обсудить практические аспекты взаимодействия в разных областях. Путин даже описал несколько намеченных совместных инициатив и планов развития, в том числе студенческие обмены, спортивные мероприятия, судостроение, импортозамещение и торговлю.

Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущие потребности Китая в энергоносителях как по контрактам, так и больше,

– считает российский президент.

Москва также "готова поддержать" китайский бизнес в замещении покинувших Россию предприятий.

Несмотря на вторжение России в Украину и введенные против страны-агрессора санкции, товарооборот Москвы и Пекина в 2022 году достиг рекорда, превысив 200 миллиардов долларов. Путин очень рассчитывает на дальнейшее экономическое сотрудничество. В частности, он рассказал что:

Практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы.

Объем поставок российского газа в Китай к 2030 году составит не менее 98 миллиардов кубометров плюс 100 миллионов тонн СПГ.

Кремлевский диктатор ожидает роста поставок российского продовольствия на китайский рынок.

Кроме того, Россия и Китай якобы могут стать мировыми лидерами в области IT и искусственного интеллекта.

Китай стал ведущим партнером России по хозяйственному освоению Дальнего Востока.

Москва и Пекин готовы создать общий рабочий орган по развитию Северного морского пути.

Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях при торговле с другими странами.

Путин, как обычно, перекладывает ответственность за все свои беды на страны Запада. Якобы теперь они пытаются использовать спорт "в неблаговидных целях" как инструмент давления.

В свою очередь Си Цзиньпин также начал рассказывать об успешном сотрудничестве между странами и заметных результатах. В частности, он отметил стремительную реализацию национальных целей развития и заявил о "готовности очертить план развития двусторонних отношений и практического сотрудничества в вопросах интересов процветания Китая и России".

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Путину понравился "мирный план" Китая

Си Цзиньпин отметил, что в отношении "украинского урегулирования" Пекин руководствуется целями и принципами устава ООН, а также якобы придерживается объективной позиции.

Мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве,

– заявил Путин.

Также кремлевский диктатор добавил, что по большинству международных вопросов позиции России и Китая "близки или совпадают".

"Россия и Китай решительно выступают против нанесения какими-либо государствами или блоками ущерба интересам других стран", – жалуется Путин.

По его словам, переговоры с Си Цзиньпином прошли конструктивно. Диктатор уверен, что достигнутые в ходе визита Си Цзиньпина договоренности послужат укреплению российско-китайской дружбы. В частности, Россия ждет делегацию китайских спортсменов в Казани на "Играх будущего" весной 2024 года.

В то же время, российскому президенту не нравится то, что весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Теперь он заговорил о планах "поставок Киеву снарядов с обедненным ураном". Якобы это свидетельствует о том, что Запад решил воевать с Россией "до последнего украинца уже не на словах, а на деле".

"РФ будет вынуждена реагировать на поставку Киеву обедненного урана, поскольку Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом", – угрожает Путин.

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Россия и Китай приняли совместное заявление по итогам переговоров

После переговоров Путина и Си Цзиньпина Россия и Китай приняли совместное заявление, в котором говорится, что страны:

намерены оказывать взаимную поддержку защиты интересов друг друга, прежде всего относительно суверенитета, территориальной целостности и безопасности;

договорились регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, а также совместные учения;

призывают избежать дальнейшей деградации "кризиса в украинском конфликте" вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу;

призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий в Украине;

выражают большую обеспокоенность усилением связей НАТО со странами АТР по военным вопросам;

призывают НАТО уважать суверенитет других государств и их интересы;

выступают против навязывания одним государством другим странам своих ценностей, не существует "высшей демократии";

выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход СБ ООН;

выражают обеспокоенность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, призывают все заинтересованные государства проявлять спокойствие и сдержанность.

Также в Москве заявили, что подтверждают приверженность принципу "одного Китая" и считают Тайвань неотделимой частью КНР.

Коротко о визите Си Цзиньпина