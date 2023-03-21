Китайская замена западным компаниям и "мирный план": что Путин и Си наобещали друг другу
Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву с трехдневным визитом. Это первый приезд зарубежного лидера в Россию после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина.
В Кремле 21 марта начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе. Об этом рассказали российские СМИ, сообщает 24 Канал.
С российской стороны к переговорам присоединились вице-премьеры, министры экономического блока, главы "Росатома" и "Роснефти".
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Что Путин и Си пообещали друг другу во время переговоров
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин после переговоров с Си Цзиньпином не намерен встречаться с Байденом. По словам российского диктатора, в ходе переговоров в узком составе состоялся содержательный и откровенный обмен мнениями.
Он считает, что России и Китаю следует обсудить практические аспекты взаимодействия в разных областях. Путин даже описал несколько намеченных совместных инициатив и планов развития, в том числе студенческие обмены, спортивные мероприятия, судостроение, импортозамещение и торговлю.
Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущие потребности Китая в энергоносителях как по контрактам, так и больше,
– считает российский президент.
Москва также "готова поддержать" китайский бизнес в замещении покинувших Россию предприятий.
Несмотря на вторжение России в Украину и введенные против страны-агрессора санкции, товарооборот Москвы и Пекина в 2022 году достиг рекорда, превысив 200 миллиардов долларов. Путин очень рассчитывает на дальнейшее экономическое сотрудничество. В частности, он рассказал что:
- Практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы.
- Объем поставок российского газа в Китай к 2030 году составит не менее 98 миллиардов кубометров плюс 100 миллионов тонн СПГ.
- Кремлевский диктатор ожидает роста поставок российского продовольствия на китайский рынок.
- Кроме того, Россия и Китай якобы могут стать мировыми лидерами в области IT и искусственного интеллекта.
- Китай стал ведущим партнером России по хозяйственному освоению Дальнего Востока.
- Москва и Пекин готовы создать общий рабочий орган по развитию Северного морского пути.
- Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях при торговле с другими странами.
Путин, как обычно, перекладывает ответственность за все свои беды на страны Запада. Якобы теперь они пытаются использовать спорт "в неблаговидных целях" как инструмент давления.
В свою очередь Си Цзиньпин также начал рассказывать об успешном сотрудничестве между странами и заметных результатах. В частности, он отметил стремительную реализацию национальных целей развития и заявил о "готовности очертить план развития двусторонних отношений и практического сотрудничества в вопросах интересов процветания Китая и России".
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Путину понравился "мирный план" Китая
Си Цзиньпин отметил, что в отношении "украинского урегулирования" Пекин руководствуется целями и принципами устава ООН, а также якобы придерживается объективной позиции.
Мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве,
– заявил Путин.
Также кремлевский диктатор добавил, что по большинству международных вопросов позиции России и Китая "близки или совпадают".
"Россия и Китай решительно выступают против нанесения какими-либо государствами или блоками ущерба интересам других стран", – жалуется Путин.
По его словам, переговоры с Си Цзиньпином прошли конструктивно. Диктатор уверен, что достигнутые в ходе визита Си Цзиньпина договоренности послужат укреплению российско-китайской дружбы. В частности, Россия ждет делегацию китайских спортсменов в Казани на "Играх будущего" весной 2024 года.
В то же время, российскому президенту не нравится то, что весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Теперь он заговорил о планах "поставок Киеву снарядов с обедненным ураном". Якобы это свидетельствует о том, что Запад решил воевать с Россией "до последнего украинца уже не на словах, а на деле".
"РФ будет вынуждена реагировать на поставку Киеву обедненного урана, поскольку Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом", – угрожает Путин.
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Россия и Китай приняли совместное заявление по итогам переговоров
После переговоров Путина и Си Цзиньпина Россия и Китай приняли совместное заявление, в котором говорится, что страны:
- намерены оказывать взаимную поддержку защиты интересов друг друга, прежде всего относительно суверенитета, территориальной целостности и безопасности;
- договорились регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, а также совместные учения;
- призывают избежать дальнейшей деградации "кризиса в украинском конфликте" вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу;
- призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий в Украине;
- выражают большую обеспокоенность усилением связей НАТО со странами АТР по военным вопросам;
- призывают НАТО уважать суверенитет других государств и их интересы;
- выступают против навязывания одним государством другим странам своих ценностей, не существует "высшей демократии";
- выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход СБ ООН;
- выражают обеспокоенность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, призывают все заинтересованные государства проявлять спокойствие и сдержанность.
Также в Москве заявили, что подтверждают приверженность принципу "одного Китая" и считают Тайвань неотделимой частью КНР.
Коротко о визите Си Цзиньпина
- 20 марта глава КНР Си Цзиньпин приехал в Россию, где похвалил Путина и назвал его "дорогим другом".
- В Институте изучения войны проанализировали начало встречи. Аналитики полагают, что Россия не получила от Китая желаемое.
- Отметим, что в Киев приехал премьер-министр Японии Фумио Кисида. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским, на которой обсудят поддержку в восстановлении Украины.