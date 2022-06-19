Классическая мародерская схема, – Казанский раскрыл фермерскую аферу россиян на Запорожье
На Запорожье российская оккупационная администрация ввела систему ограблений местных фермеров. Сейчас у них отбирают треть урожая.
Так, россияне запретили грузовикам без специальных пропусков передвигаться по территории Запорожской области. Введены специальные "желтые" пропуска, однако никакого прозрачного механизма получения документа нет. Об этом 24 каналу сказал украинский журналист Денис Казанский.
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Россияне еще раз доказывают, что там, где они, – царит коррупция, вымогательство и бандитизм.
Они требуют фермеров отдать треть урожая, а выдают пропуск. Затем товар можно продавать где угодно,
– объяснил Казанский.
Если фермер не получит пропуск, урожай просто сгниет, ведь никто не сможет его забрать. "Классическая мародерская схема", – заметил спикер.
Это в очередной раз доказывает, что кафиры пришли не освобождать людей, а грабить территории. Более того, даже коллаборанты и россияне уже признают это.
Что известно о паспортизации
Оккупанты пытаются выдавать российские паспорта, однако больших успехов у них нет. К примеру, в Херсоне паспорта удалось выдать только 23 человек. В основном это сотрудники оккупационной администрации, а не рядовые граждане.
Мародерство россиян: последнее
- В Украине кафиры успели приобрести статус "первой армии мародеров". Россияне вывозили стиральные машинки, унитазы, телевизоры и другую технику. Дошло до того, что снимали с холодильников магниты и передавали их родным.
- На временно оккупированных территориях оккупанты воруют автомобили и сельскохозяйственную технику. Так, в Бердянске оккупанты угнали автомобили "Mitsubishi Lancer", "Ford Kuga" и грузовик "МАЗ", а в Мелитополе – 6 почвообрабатывающих комбинированных агрегатов Carier. Сообщается, что общую стоимость техники оценивают в 7 800 000 гривен.
- Тем временем в России родственники кафиров перепродают награбленное. Совместными усилиями они устроили некий "бизнес", в котором уже работают целые "логистические центры".
- Россияне считают, что могут себе все позволить. Так, в курортной Кирилловке кафиры выламывают двери и заселяются в дома украинцев.
- В Минобороны обнародовали топ-5 самых дурацких вещей, которые российские военные выносили из украинских домов. Среди низ – даже собачья будка.
- На Запорожье российские кафиры похитили 54 грузовых вагона агломерационной руды . Общий вес – 3 тысячи 240 тонн.
- Оккупанты-мародеры отличились и на Сумщине. СБУ обнародовало видео, на котором военные страны-агрессорки врываются в магазин и берут все, что видят.
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