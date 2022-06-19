Классическая мародерская схема, – Казанский раскрыл фермерскую аферу россиян на Запорожье

На Запорожье российская оккупационная администрация ввела систему ограблений местных фермеров. Сейчас у них отбирают треть урожая.

Так, россияне запретили грузовикам без специальных пропусков передвигаться по территории Запорожской области. Введены специальные "желтые" пропуска, однако никакого прозрачного механизма получения документа нет. Об этом 24 каналу сказал украинский журналист Денис Казанский.

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Россияне еще раз доказывают, что там, где они, – царит коррупция, вымогательство и бандитизм.

Они требуют фермеров отдать треть урожая, а выдают пропуск. Затем товар можно продавать где угодно,

– объяснил Казанский.

Если фермер не получит пропуск, урожай просто сгниет, ведь никто не сможет его забрать. "Классическая мародерская схема", – заметил спикер.

Это в очередной раз доказывает, что кафиры пришли не освобождать людей, а грабить территории. Более того, даже коллаборанты и россияне уже признают это.

Что известно о паспортизации

Оккупанты пытаются выдавать российские паспорта, однако больших успехов у них нет. К примеру, в Херсоне паспорта удалось выдать только 23 человек. В основном это сотрудники оккупационной администрации, а не рядовые граждане.

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