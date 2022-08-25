Клетки и казни: как оккупанты подтверждают статус террористов на примере отношения к пленным

Каждый день российские оккупанты подтверждают, что они – не военные, а самые обычные террористы. Кроме обстрелов жилых районов украинских городов, они нарушают Женевские конвенции, готовя показательные судилища для пленных.

В частности, россияне устраивают "суды" на временно оккупированных территориях Украины, сообщает 24 канал. Боевики безосновательно выносят бойцам самый жестокий приговор – смертную казнь. Ранее захватчики так осудили воинов Иностранного легиона, которых обвинили в "наемничестве".

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По всей вероятности, защитников "Азовстали", для которых уже подготовили клетки во временно оккупированном Мариуполе, ожидает подобное демонстративное судилище.

путин сегодня в мире – террорист номер один

В сети выложили показательное видео, в котором уместно сравнили путина с Муамаром Каддафи, Усамой бин Ладеном и Саддамом Хусейном. И вот почему: "Судилища и казни военнопленных – характерная черта террористов по всему миру. Так поступали боевики ИГИЛ: снимали фарс на камеру и выставляли в интернете, чтобы посеять ужас".

Их действия полностью копирует путинская россия. В Мариупольской филармонии ра**сты поставили клетки для украинских бойцов: нет побед на фронте – устроим "победу" над пленными. Незаконно "осудив" их перед камерами в прямом эфире,

– рассказали авторы видео.

И напомнили, что параллельно пути угрожает взорвать Запорожскую атомную станцию: "Как это напоминает бин Ладена, Каддафи и Хусейна. Помните, как они закончили? путина ждет та же участь, ведь он сегодня в мире – террорист номер один".

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В Мариуполе подготовили клетки для защитников

В начале августа главарь пророссийских боевиков на Донбассе денис пушилин анонсировал так называемый "трибунал" для находившихся в плену оккупантов защитников "Азовстали". Его проведут во временно оккупированном Мариуполе.

Законные городские власти рассказали, что на сцене филармонии захватчики установили клетки. По словам мэра Вадима Бойченко, россияне планируют устроить показательный "суд" над защитниками в сентябре.

Незадолго до этого захватчики совершили ужасный теракт в Еленовке, в результате которого погибли пленные украинские бойцы, в том числе и защитники Мариуполя. Традиционно оккупанты пытались обвинить в ударе Украину. Мол, ВСУ использовали HIMARS и высокоточные ракеты, чтобы "уничтожить украинских военнопленных и сдержать дезертиров".

Несмотря на все абсурдные и циничные заявления россии, захватчикам никто не поверил. В частности, в американском Институте изучения войны заявили, что на месте обстрела не было следов от HIMARS, предоставленных Украине США. Эксперты считают, что колонию атаковали сами же россияне.

"Если бы Украина использовала для удара что-то другое, чем HIMARS, атака почти наверняка оставила бы сопутствующие повреждения вокруг объекта, в частности воронки и другие поврежденные здания", – добавили эксперты.

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В День Независимости в филармонию приехали автобусы с оккупантами

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко 24 августа рассказал, что утром к закрытой российскими военными филармонии подъехали 3 автобуса, сопровождавшие 5 КамАЗов. В автомобилях находились военные.

В свою очередь, в российских телеграм-каналах сообщили о минировании филармонии. Там якобы было минимум одно взрывное устройство. Это событие достаточно похоже на классический российский сценарий, который они пытались претворить в жизнь множество раз. Скорее всего, оккупанты готовят очередную провокацию с участием украинских защитников.

Ранее ряд экспертов предполагал, как именно планируют поступить россияне. Одним из вариантов является публичная казнь, после которой говорить, что россия не является страной-террористкой, станет просто невозможно. Обратите внимание, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что показательное судилище над пленными – это красная линия, после которой мирных переговоров уже не будет.

россияне готовятся к "международному трибуналу"

Родные бойцов полка Дениса Прокопенко отреагировали на жуткие кадры клеток в филармонии и обратились к президенту. Они подчеркнули, что права военнопленных гарантируются Женевскими конвенциями, а все показательные шоу с судами и трибуналами совершенно противоречат общепризнанным международным законам. Кроме этого, "суды" нельзя проводить в квазиреспублике, которую никто не признает.

Советник мэра Мариуполя рассказал, что россияне планируют придать своему очередному преступлению вид Нюрнбергского процесса. Среди международных "арбитров" – представители Сирии, Северной Кореи, Эритреи и других диктаторских стран.

Этого им достаточно, чтобы говорить, что это – международный процесс, поэтому они там ни при чем,

– заметил Андрющенко.

Он добавил, что помещение местной филармонии усиленно охраняют. Оккупанты говорят, что она станет заменой драмтеатра, который они и уничтожили. Однако пока в филармонии не проводятся концерты, ведь там есть только клетки для защитников.

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Мир осуждает показательный трибунал

После ужасных фото клеток для защитников ряд международных лидеров и организаций приговорили подготовку оккупантов к показательному судилищу. В частности, по информации Reuters, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что кремль пытается:

отвести от себя ответственность за агрессивную войну президента россии владимира путина,

отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, которые российские военные совершили в Украине.

Запланированные показательные процессы нелегитимны и являются издевательством над правосудием, мы их решительно осуждаем,

– подчеркнул Прайс.

Он заявил, что все военнослужащие ВСУ имеют право на статус военнопленных, а значит, и на защиту в соответствии с Женевскими конвенциями. Поэтому США призвали россию выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом. По словам Прайса, Соединенные Штаты будут продолжать твердо поддерживать украинцев, защищающих свою свободу.