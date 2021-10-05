Кличко оценил возможность политического союза с Разумковым и Гройсманом

В парламенте продолжается процедура отзыва спикера. Инициаторы – фракция "Слуга народа". В условиях удаления Разумкова от президентской партии, заговорили о его возможном объединении с другими политсилами. Виталий Кличко сообщил, возможен ли союз с Разумковым.

Об этом мэр Киева рассказал в интервью. Вопрос касался объединения не только с Разумковым, но и с экс-премьером Владимиром Гройсманом.

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С Разумковым и Гройсманом – нормальные политические отношения

Кличко отметил, что с Разумковым и с лидером "Украинской стратегии" у него нормальные рабочие отношения. Мэр столицы заверил, что он – человек неконфликтный и поэтому даже рад, что у него нет врагов и людей, с которыми он бы не мог коммуницировать.

Со всеми людьми, которых вы перечислили (Гройсман и Разумков – 24 канал), у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать,

– рассказал Кличко.

В Раде началась процедура отзыва Разумкова

Отметим, что 4 октября в Верховной Раде официально началась процедура отзыва спикера Дмитрия Разумкова. Однако на этой неделе, по словам председателя парламент, снять его с должности не позволяет регламент.

Политик не исключает, что в него могут попробовать забрать и депутатский мандат. Хотя закон это не исключает, подчеркнул Разумков, "у нас разное бывает".

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