Кличко, Попку – выговоры, глав ряда райсоветов уволили: реакция Кабмина на ситуацию с укрытиями

27 июня 2023, 17:27
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Источник:

Правительственный портал

Кабмин отреагировал на проблемы с укрытиями в Киеве. В частности, городскому голове Виталию Кличко объявили выговор.

Еще ряд председателей райсоветов уволили. Соответствующее постановление было обнародовано 27 июня.

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Правительство отреагировало на проблемы с укрытиями

На своем заседании 27 июня Кабмин поддержал проекты распоряжений Президента Украины об увольнении:

  • Александра Хомича с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области,
  • Людмилы Мерзлюк с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области,
  • Татьяны Сизон с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области,
  • Дмитрия Ратникова с должности председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации,
  • Сергея Павловского с должности главы Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации.

От временного исполнения обязанностей освободили:

  • Павла Бабия от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации,
  • Сергея Коваленко от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.

Также выговоры объявили:

  • главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко,
  • начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попку,
  • председателю Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Сергею Садовому,
  • председателю Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации Кириллу Фесику,
  • председателю Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Натальи Кондрашовой,
  • председателю Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Ирине Чечотке,
  • первому заместителю председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николаю Калашнику,
  • первому заместителю председателя Шевченковской районной в Киеве государственной администрации Александру Поповцеву.

Кроме этого, с должности заместителя Министра экономики уволили Александра Грибана. На новые должности назначили:

  • Людмилу Сугак – заместителем Министра юстиции по европейской интеграции;
  • Руслана Мовчана – первый заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации.

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Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий

Президент 26 июня подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО. В нем, среди прочего, предусмотрено усиление административной и уголовной ответственности должностных лиц и балансодержателей за:

  • ненадлежащее содержание и эксплуатацию укрытий,
  • необеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа населения к таким помещениям в случае объявления сигнала тревоги.
Автор: Ольга Котів