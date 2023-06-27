Кличко, Попку – выговоры, глав ряда райсоветов уволили: реакция Кабмина на ситуацию с укрытиями
Источник:Правительственный портал
Кабмин отреагировал на проблемы с укрытиями в Киеве. В частности, городскому голове Виталию Кличко объявили выговор.
Еще ряд председателей райсоветов уволили. Соответствующее постановление было обнародовано 27 июня.
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Правительство отреагировало на проблемы с укрытиями
На своем заседании 27 июня Кабмин поддержал проекты распоряжений Президента Украины об увольнении:
- Александра Хомича с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области,
- Людмилы Мерзлюк с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области,
- Татьяны Сизон с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области,
- Дмитрия Ратникова с должности председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации,
- Сергея Павловского с должности главы Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации.
От временного исполнения обязанностей освободили:
- Павла Бабия от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации,
- Сергея Коваленко от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.
Также выговоры объявили:
- главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко,
- начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попку,
- председателю Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Сергею Садовому,
- председателю Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации Кириллу Фесику,
- председателю Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Натальи Кондрашовой,
- председателю Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Ирине Чечотке,
- первому заместителю председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николаю Калашнику,
- первому заместителю председателя Шевченковской районной в Киеве государственной администрации Александру Поповцеву.
Кроме этого, с должности заместителя Министра экономики уволили Александра Грибана. На новые должности назначили:
- Людмилу Сугак – заместителем Министра юстиции по европейской интеграции;
- Руслана Мовчана – первый заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации.
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Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий
Президент 26 июня подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО. В нем, среди прочего, предусмотрено усиление административной и уголовной ответственности должностных лиц и балансодержателей за:
- ненадлежащее содержание и эксплуатацию укрытий,
- необеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа населения к таким помещениям в случае объявления сигнала тревоги.