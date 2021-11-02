Климатические проблемы навеяли сон: Байден задремал на саммите ООН в Глазго

На климатический саммит ООН съехались лидеры более 120 стран мира – чтобы обсудить актуальные глобальные проблемы. Несмотря на уважаемую компанию и важные вопросы, президент США Джо Байден не смог сдержаться, чтобы не задремать.

Видео, на котором глава Белого дома то ли от усталости, то ли от недосыпания закрыл глаза, распространили по сети.

​Читайте также Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заболела коронавирусом

Президента разбудил, вероятно, помощник

Сон американскому лидеру перебил мужчина, который пошел пообщаться с Байденом. После этого президент проснулся и задорно начал аплодировать завершению речи неизвестного спикера.

Смотрите видео с саммита:

Байден якобы "заснул" во время встречи с премьером Израиля

На Конференции ООН по вопросам изменения климата выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что, чтобы преодолеть глобальное потепление, следует преодолеть "глобальное потепление в отношениях государств, где ежегодно тает доверие".

Отметим, что это не впервые Байден из-за почтенного возраста попадает в такие курьезные ситуации. Главу Белого дома упрекнули в том, что он задремал прямо во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Однако впоследствии оказалось, что видео было фейком. На оригинальном видео Джо Байден просто сидел, опустив голову вниз.

​Ранее Лавров рассказал, что Байден через него "передал приветы" Путину

Интересно, что на инаугурации самого Джо Байдена тоже произошел интересный инцидент, связанный со сном. Не смог сдержаться и не задремать во время церемонии один из предшественников Байдена на посту Билл Клинтон. При этом Клинтон задремал на важнейшем элементе мероприятия – речи нового главы Белого дома.