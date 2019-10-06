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      Климкин: Не следует надевать нам на голову формулу Штайнмайера

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      Павел Климкин
      Павел Климкин / 24 канал

      Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в Украине явно не хватает открытой и честной дискуссии по формуле Штайнмайера. Только после этого можно будет проводить какие-либо переговоры с Россией.

      Как отметил Климкин, нынешняя дискуссия о формуле Штайнмайера, возникшая в Украине, отвлекает и никуда не ведет, поэтому время ее прекратить.

      Важно! Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ

      Просто не следует "надевать нам ее на голову". Важна открытая и честная дискуссия, куда, когда и для чего мы будем двигаться, ее нам явно не хватает. Сначала дискуссия – потом переговоры с РФ, не наоборот,
      – заявил он.

      К слову, недавно депутаты Сумского горсовета осудили формулу Штайнмайера и направили соответствующее обращение к украинским президентам и парламентам. Сумские политики, в частности отмечают, что из-за реализации формулы Штайнмайера Украина разменяет перспективы государственности в призрачный мир. В то же время ее будет унижать страна-агрессор Россия и в конце концов снова сделает своей частью.

      Почему в Украине возникла дискуссия относительно формулы Штайнмайера

      1 октября во время встречи Трехсторонней группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдик письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее ее согласовали советники руководителей государств нормандского формата.

      Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что формула Штайнмайера не означает признание оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Также он утверждает, что захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. В то же время гарант опроверг информацию, что Украина подписала соглашение с боевиками.

      Обратите внимание! Против формулы Штайнмайера протестуют в Харькове и Львове

      Что известно о формуле Штайнмайера

      Ее в 2016 году предложил тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украина, Германии, Франции и России). По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Донбассе. Штайнмайер решил предложить такую ​​формулу, поскольку тогда минские соглашения по урегулированию ситуации на Востоке Украины не выполнялись.

      В формуле, в частности, говорится, что на оккупированных территориях должны состояться выборы в соответствии с украинским законодательством и под наблюдением ОБСЕ. А дальше, если ОБСЕ признает такое волеизъявление свободным, Украина должна предоставить особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, то есть начнет действовать закон об особом статусе этого региона. Взамен Киев получает контроль над границей.

      что говорят политики и специалисты о формуле штайнмайера:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Формула Штайнмайера
      Источник: 24 канал
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