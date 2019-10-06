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      Клімкін: Не слід одягати нам голову формулу Штайнмаєра

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      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що в Україні явно не вистачає відкритої та чесної дискусії щодо формули Штайнмаєра. Лише після цього можна буде проводити які-небудь перемовини з Росією.

      Як наголосив Клімкін, нинішня дискусія про формулу Штайнмаєра, що виникла в Україні, відволікає та нікуди не веде, тому час її припинити.

      Важливо! Формула Штайнмаєра: що саме підписав Кучма – документ

      Просто не слід "одягати нам її на голову". Важливою є відкрита та чесна дискусія, куди, коли та для чого ми рухатимемось, її нам явно не вистачає. Спочатку дискусія – потім переговори з РФ, не навпаки,
      – заявив він.

      До слова, нещодавно депутати Сумської міськради засудили формулу Штайнмаєра та направили відповідне звернення до українських президентів і парламентів. Сумські політики, зокрема наголошують, що через реалізацію формули Штайнмаєра Україна розміняє перспективи державності на примарний мир. Водночас її принижуватиме країна-агресор Росія та зрештою знову зробить своєю частиною.

      Чому в Україні виникла дискусія щодо формули Штайнмаєра

      1 жовтня під час зустрічі Тристоронньої групи у Мінську представник України Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Раніше її узгодили радники очільників держав нормандського формату.

      Згодом Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців заявив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Також він переконує, що захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути переданою під контроль України. Водночас гарант заперечив інформацію, що Україна підписала угоду з бойовиками.

      Зверніть увагу! Проти формули Штайнмаєра протестують у Харкові та Львові

      Що відомо про формулу Штайнмаєра

      Її у 2016 році запропонував тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії). За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Донбасі. Штайнмаєр вирішив запропонувати таку формулу, оскільки тоді мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Сході України не виконувалися.

      У формулі, зокрема, мовиться, що на окупованих територіях мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ. А далі, якщо ОБСЄ визнає таке волевиявлення вільним, Україна має надати особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, тобто почне діяти закон про особливий статус цього регіону. Натомість Київ отримує контроль над кордоном.

      що кажуть політики та фахівці про формулу Штайнмаєра: 
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      Теги: Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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